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Арис. Жемчужины Вселенной
Киноафиша Арис. Жемчужины Вселенной

Арис. Жемчужины Вселенной

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт «Жемчужины Вселенной» в Гранд-отеле «Жемчужина»

9 августа в 13:30 в зале «Киноконцертный» Гранд-отеля «Жемчужина» состоится уникальный концерт «Жемчужины Вселенной». Это музыкальное путешествие откроет для вас внутренние миры, наполненные светом, тонкостью и глубоким присутствием.

Музыкальная программа

В программе прозвучат:

  • Арии из опер Верди, Пуччини, Беллини и Моцарта
  • Авторские произведения и вокальные импровизации Арис, которые будут звучать как звуковые коды света в потоке музыкального вдохновения

Концерт создан для внимательного, глубокого слушания. Каждый звук и каждая интонация ведут к соприкосновению с тонкими пластами восприятия.

О художнице

Арис — композитор, вокалистка и пианистка, а также музыкальный теоретик и лауреат более 30 международных конкурсов. Она является членом Союза композиторов (МолОт) и автором более 600 произведений. Творчество Арис соединяет академическую традицию с новыми звуковыми измерениями. Ее голос звучит как пробуждение, наполняя пространство чистотой и напоминая о сиянии духа.

Для кого этот концерт?

Концерт подойдет тем, кто стремится к тонкости восприятия, вдохновению и живому звучанию, наполненному глубиной и светом. Не упустите возможность погрузиться в этот уникальный музыкальный опыт!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 9 августа
Жемчужина Сочи, Черноморская, 3
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