Арина Кузнецова, концерт с оркестром: лучшие народные песни и романсы!
Билеты от 999₽
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Премьера сольного концерта Арины Кузнецовой

Светский стиль, мощный вокал и народные мелодии – всё это вы сможете увидеть на премьере сольного концерта популярной певицы и блогера Арины Кузнецовой. Она успела завоевать сердца сотен тысяч подписчиков в социальных сетях, а её видео набирают более 100 миллионов просмотров.

Уникальный талант

Арина Кузнецова является флагманом русской культуры в интернете. Её песни, полные подлинности и эмоциональной силы, трогают до мурашек. Она неоднократно принимала участие в телепередачах, где профессионалы индустрии высоко оценили её исключительные вокальные данные.

Музыкальное образование

Артистка – выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных по специальности «Сольное народное пение». За её плечами успешные выступления на российских и международных вокальных конкурсах.

Выступление с оркестром

На концерте Арина выступит в сопровождении легендарного русского оркестра народных инструментов «Мастера России», под управлением Заслуженного артиста России, профессора Валерия Петрова. Этот музыкант является соратником самой Людмилы Зыкиной, что добавляет дополнительную ценность предстоящему событию.

Новые звуки знакомых мелодий

Зрителей ждут знакомые сердцу народные песни и романсы в авторских аранжировках. Они будут исполнены с необыкновенной чувственностью, глубиной и красотой, что подарит зрителям уникальный музыкальный опыт.

Не пропустите эту удивительную возможность насладиться талантом Арины Кузнецовой и наслышанными мелодиями, которые зазвучат по-новому!

10 сентября
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
19:00 от 999 ₽

