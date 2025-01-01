Arina Faul

Арина Фауль и её музыкальные премьеры в клубе Эссе

Арина Фауль – певица и композитор из Петербурга, обладающая джазовой душой и роковым вокалом. Она поёт о чувствах, поиске силы и настоящего предназначения, и является резидентом независимого лейбла Factory 55.

25 сентября в клубе Эссе Арина и её бэнд презентуют сразу две уникальные программы. Первая – это альбом «Forms of Love», в котором Арина по-разному исследует многогранную тему любви, варьируя жанры и стили. Вторая программа посвящена фанковому коллективу PB Underground, чья музыка формировала этот стиль в Великобритании на протяжении последнего десятилетия.

Успехи и достижения Арины Фауль

За пять лет своего творческого пути Арина Фауль успела собрать солд-аут в Императорском Александринском театре и выпустить два мини-альбома. Она также ярко проявила себя на сценах ведущих джаз-клубов страны, таких как клуб Алексея Козлова и клубы Игоря Бутмана. Арина принимала участие в ключевых джазовых и поп-фестивалях, включая International SPB Jazz Fest, GG Jazz Fest и JAZZ ACROSS BORDERS.

Проект Арины Фауль сразу стартовал с оркестровым составом. «Я выросла в биг-бэнде отца, и любовь к духовым – в моей крови», – рассказывает Арина.

Faul Funky Orchestra

Faul Funky Orchestra – это динамичная команда из десяти музыкантов, представляющая два альбома авторского материала и трибьют-программы международной джаз-фанк сцены. В состав команды входят:

Арина Фауль – вокал, музыка и тексты

Константин Данилов – клавиши

Алексей Дегусаров – электрогитара

Дмитрий Цепилов – альт-саксофон

Алексей Орехов – тенор-саксофон

Сергей Марголин – труба

Станислав Лисаченко – тромбон

Золтан Реналди – бас-гитара

Михаил Шилов – барабаны

Александр Шалимов – перкуссия

Специальный гость проекта

Приглашённым гостем на концерте станет Эрик Холматов – резидент джаз-клуба Алексея Козлова, основатель вокальных вечеринок «Sticky Jam», а также лидер группы «JOY CYCLE» и «QASCAD». Его голос добавит особую атмосферу и глубину к предстоящему выступлению.

Мнения о проекте

«Арина Фауль – харизматичная неосоул-вокалистка, обладающая не только замечательным голосом, но и удивительной сценической харизматичностью. Участие молодых музыкантов позволяет ей создавать небанальный фанк и неосоул, которые то и дело пересекаются с актуальной поп-музыкой», – отмечает издание Афиша.ру.

Приходите на встречу с музыкой, которая затрагивает самые глубокие уголки души!