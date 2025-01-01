Arina Faul

Арина Фауль – певица и композитор из Петербурга, обладающая джазовой душой и роковым вокалом. Она поёт о чувствах, поиске силы и настоящего предназначения, и является резидентом независимого лейбла Factory 55.
25 сентября в клубе Эссе Арина и её бэнд презентуют сразу две уникальные программы. Первая – это альбом «Forms of Love», в котором Арина по-разному исследует многогранную тему любви, варьируя жанры и стили. Вторая программа посвящена фанковому коллективу PB Underground, чья музыка формировала этот стиль в Великобритании на протяжении последнего десятилетия.
За пять лет своего творческого пути Арина Фауль успела собрать солд-аут в Императорском Александринском театре и выпустить два мини-альбома. Она также ярко проявила себя на сценах ведущих джаз-клубов страны, таких как клуб Алексея Козлова и клубы Игоря Бутмана. Арина принимала участие в ключевых джазовых и поп-фестивалях, включая International SPB Jazz Fest, GG Jazz Fest и JAZZ ACROSS BORDERS.
Проект Арины Фауль сразу стартовал с оркестровым составом. «Я выросла в биг-бэнде отца, и любовь к духовым – в моей крови», – рассказывает Арина.
Faul Funky Orchestra – это динамичная команда из десяти музыкантов, представляющая два альбома авторского материала и трибьют-программы международной джаз-фанк сцены. В состав команды входят:
Приглашённым гостем на концерте станет Эрик Холматов – резидент джаз-клуба Алексея Козлова, основатель вокальных вечеринок «Sticky Jam», а также лидер группы «JOY CYCLE» и «QASCAD». Его голос добавит особую атмосферу и глубину к предстоящему выступлению.
«Арина Фауль – харизматичная неосоул-вокалистка, обладающая не только замечательным голосом, но и удивительной сценической харизматичностью. Участие молодых музыкантов позволяет ей создавать небанальный фанк и неосоул, которые то и дело пересекаются с актуальной поп-музыкой», – отмечает издание Афиша.ру.
Приходите на встречу с музыкой, которая затрагивает самые глубокие уголки души!