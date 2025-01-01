Меню
Arina Faul
Билеты от 2000₽
Киноафиша Arina Faul

Arina Faul

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Арина Фауль и её музыкальные премьеры в клубе Эссе

Арина Фауль – певица и композитор из Петербурга, обладающая джазовой душой и роковым вокалом. Она поёт о чувствах, поиске силы и настоящего предназначения, и является резидентом независимого лейбла Factory 55.

25 сентября в клубе Эссе Арина и её бэнд презентуют сразу две уникальные программы. Первая – это альбом «Forms of Love», в котором Арина по-разному исследует многогранную тему любви, варьируя жанры и стили. Вторая программа посвящена фанковому коллективу PB Underground, чья музыка формировала этот стиль в Великобритании на протяжении последнего десятилетия.

Успехи и достижения Арины Фауль

За пять лет своего творческого пути Арина Фауль успела собрать солд-аут в Императорском Александринском театре и выпустить два мини-альбома. Она также ярко проявила себя на сценах ведущих джаз-клубов страны, таких как клуб Алексея Козлова и клубы Игоря Бутмана. Арина принимала участие в ключевых джазовых и поп-фестивалях, включая International SPB Jazz Fest, GG Jazz Fest и JAZZ ACROSS BORDERS.

Проект Арины Фауль сразу стартовал с оркестровым составом. «Я выросла в биг-бэнде отца, и любовь к духовым – в моей крови», – рассказывает Арина.

Faul Funky Orchestra

Faul Funky Orchestra – это динамичная команда из десяти музыкантов, представляющая два альбома авторского материала и трибьют-программы международной джаз-фанк сцены. В состав команды входят:

  • Арина Фауль – вокал, музыка и тексты
  • Константин Данилов – клавиши
  • Алексей Дегусаров – электрогитара
  • Дмитрий Цепилов – альт-саксофон
  • Алексей Орехов – тенор-саксофон
  • Сергей Марголин – труба
  • Станислав Лисаченко – тромбон
  • Золтан Реналди – бас-гитара
  • Михаил Шилов – барабаны
  • Александр Шалимов – перкуссия

Специальный гость проекта

Приглашённым гостем на концерте станет Эрик Холматов – резидент джаз-клуба Алексея Козлова, основатель вокальных вечеринок «Sticky Jam», а также лидер группы «JOY CYCLE» и «QASCAD». Его голос добавит особую атмосферу и глубину к предстоящему выступлению.

Мнения о проекте

«Арина Фауль – харизматичная неосоул-вокалистка, обладающая не только замечательным голосом, но и удивительной сценической харизматичностью. Участие молодых музыкантов позволяет ей создавать небанальный фанк и неосоул, которые то и дело пересекаются с актуальной поп-музыкой», – отмечает издание Афиша.ру.

Приходите на встречу с музыкой, которая затрагивает самые глубокие уголки души!

25 сентября
Эссе Москва, Пятницкая, 27, стр. 3а
20:00 от 2000 ₽

