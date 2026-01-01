Спектакль-исследование жизни Ариадны Эфрон

Спектакль «Ариадна» представляет собой глубокое исследование жизни Ариадны Эфрон, дочери знаменитой русской поэтессы Марины Цветаевой. Режиссёр Филипп Виноградов создает «не-трагический спектакль о трагедии человеческой жизни», который охватывает важные моменты её судьбы в контексте эмиграции и возвращения на Родину.

Сюжет и темы спектакля

Действие разворачивается в период с 1922 по 1937 год. Публика получит возможность увидеть, как на протяжении этих лет сложилась жизнь Ариадны, в которой отразилась целая эпоха. Как замечала сама Цветаева: «были мы — помни об этом в будущем, верно, лихом! Я — твоим первым поэтом, ты — моим лучшим стихом».

Спектакль затрагивает такие темы, как надежды и их крушения, а также величие духа и уязвимость тела. Здесь перекликаются человеческая сила и слабость, создавая уникальную историю противоречий, которые формируют личность.

Интересные детали о спектакле: он был создан при поддержке Фонда Наследия Русского Зарубежья и Русского Дома в Белграде. Постановка будет проходить без антракта, что добавляет её динамичности и сосредоточенности на рассказе.

