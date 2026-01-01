Ариадна
Режиссер Филипп Виноградов
Продолжительность 80 минут
16+

О спектакле

Спектакль-исследование жизни Ариадны Эфрон

Спектакль «Ариадна» представляет собой глубокое исследование жизни Ариадны Эфрон, дочери знаменитой русской поэтессы Марины Цветаевой. Режиссёр Филипп Виноградов создает «не-трагический спектакль о трагедии человеческой жизни», который охватывает важные моменты её судьбы в контексте эмиграции и возвращения на Родину.

Сюжет и темы спектакля

Действие разворачивается в период с 1922 по 1937 год. Публика получит возможность увидеть, как на протяжении этих лет сложилась жизнь Ариадны, в которой отразилась целая эпоха. Как замечала сама Цветаева: «были мы — помни об этом в будущем, верно, лихом! Я — твоим первым поэтом, ты — моим лучшим стихом».

Спектакль затрагивает такие темы, как надежды и их крушения, а также величие духа и уязвимость тела. Здесь перекликаются человеческая сила и слабость, создавая уникальную историю противоречий, которые формируют личность.

Интересные детали о спектакле: он был создан при поддержке Фонда Наследия Русского Зарубежья и Русского Дома в Белграде. Постановка будет проходить без антракта, что добавляет её динамичности и сосредоточенности на рассказе.

Если вы увлекаетесь биографическими историями и противоречивыми судьбами, «Ариадна» станет для вас захватывающим зрелищем.

Апрель
9 апреля четверг
19:00
Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
от 1000 ₽

Золотой ключик или...
6+
Детский Премьера
Золотой ключик или...
1 мая в 17:00 Театр им. Комиссаржевской
от 600 ₽
Братья Карамазовы
16+
Драма
Братья Карамазовы
12 июня в 19:00 Небольшой драматический театр
от 1600 ₽
Кармен-сюита. Хороводы
6+
Балет Премьера
Кармен-сюита. Хороводы
15 апреля в 18:00 Мариинский-2
от 2400 ₽
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
