Архитектурный джаз: музыкальное исследование в исторических стенах

Приглашаем вас на изысканный джазовый раут — концерт «Архитектурный джаз», который пройдет в знаменитом особняке Половцова, известном как Дом Архитектора. Этот вечер станет настоящим приемом в исторических интерьерах, где музыка и архитектура сплетутся в неповторимый союз.

Проект реализован командой «Русские Музыкальные Сезоны» и предлагает особый взгляд на жанр: как на архитектуру звука, которая строится из множества граней и настроений. В программе концерта — от классического джаза до смелых экспериментальных и современных композиций, что делает каждое выступление уникальным.

Лучшие исполнители с петербургской и московской сцен создадут атмосферу, в которой каждый аккорд становится кирпичиком в арт-конструкции жанра. «Архитектурный джаз» — это не просто концерт, это музыкальное исследование структуры джаза, его истории и новаторских подходов, воплощенных в звучании выдающихся артистов.

Приходите, чтобы услышать и почувствовать, как звуки строят пространство, как музыка оживляет стены и наполняет особняк духом творчества и свободы. Ждем вас в Доме Архитектора, чтобы вместе изучать и создавать архитектуру джаза!

Программа концерта

27.11: Straight Ahead Jazz | Квартет Дениса Юрченко