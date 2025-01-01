Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Архитектурный джаз
Киноафиша Архитектурный джаз

Архитектурный джаз

6+
Возраст 6+

О концерте

Архитектурный джаз: музыкальное исследование в исторических стенах

Приглашаем вас на изысканный джазовый раут — концерт «Архитектурный джаз», который пройдет в знаменитом особняке Половцова, известном как Дом Архитектора. Этот вечер станет настоящим приемом в исторических интерьерах, где музыка и архитектура сплетутся в неповторимый союз.

Проект реализован командой «Русские Музыкальные Сезоны» и предлагает особый взгляд на жанр: как на архитектуру звука, которая строится из множества граней и настроений. В программе концерта — от классического джаза до смелых экспериментальных и современных композиций, что делает каждое выступление уникальным.

Лучшие исполнители с петербургской и московской сцен создадут атмосферу, в которой каждый аккорд становится кирпичиком в арт-конструкции жанра. «Архитектурный джаз» — это не просто концерт, это музыкальное исследование структуры джаза, его истории и новаторских подходов, воплощенных в звучании выдающихся артистов.

Приходите, чтобы услышать и почувствовать, как звуки строят пространство, как музыка оживляет стены и наполняет особняк духом творчества и свободы. Ждем вас в Доме Архитектора, чтобы вместе изучать и создавать архитектуру джаза!

Программа концерта

27.11: Straight Ahead Jazz | Квартет Дениса Юрченко

Купить билет на концерт Архитектурный джаз

Помощь с билетами
В других городах
Январь
23 января пятница
20:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Оперные редкости эпохи барокко
6+
Классическая музыка
Оперные редкости эпохи барокко
12 декабря в 19:30 Мариинский-2
Билеты
Классика при свечах. Времена года Вивальди
6+
Классическая музыка
Классика при свечах. Времена года Вивальди
29 января в 19:00 Дом журналиста
от 799 ₽
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
18+
Юмор
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
6 января в 18:00 Beverly Hills
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше