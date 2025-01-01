Архитектурная экскурсия в Красноярском музейном центре «Площадь Мира»

Приглашаем вас на уникальную прогулку по зданию Музейного центра «Площадь Мира». Это не просто экскурсия, а возможность познакомиться с особенностями памятника советского модернизма, проектными идеями строителей и секретами, которые скрыты в стенах этого архитектурного чуда.

История и вдохновение

Здание Музейного центра «Площадь Мира» было создано под вдохновением гранитного памятника природы — Красноярских Столбов. Архитектор Арэг Демирханов использовал цвет, фактуру и формы скал, что придает строению уникальный облик и атмосферу.

Лабиринт и пространство

Внутри музей представляет собой настоящий лабиринт: здесь множество тупиков, узких коридоров и закоулков. В то же время, это огромные залы с высокими потолками и воздушные лестницы, которые создают ощущение простора и свободы.

Что вас ждет на экскурсии?

Прогулка по Платформе с представлением о том, как она выглядела в прошлом.

Возможность посетить самую узкую галерею в мире.

Узнать названия залов, которые использовались при открытии музея в 1987 году.

Открыть для себя концепцию Полиэкрана и узнать, сколько тонн весит эта конструкция.

Узнать, как площадь выставочных залов музея увеличилась с 2500 до 5000 квадратных метров.

Не упустите шанс погрузиться в мир архитектуры и искусства, исследуя уникальные особенности Красноярского музейного центра «Площадь Мира»!