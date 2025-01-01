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Архитектурная экскурсия
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Архитектурная экскурсия

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О концерте/спектакле

Архитектурная экскурсия в Красноярском музейном центре «Площадь Мира»

Приглашаем вас на уникальную прогулку по зданию Музейного центра «Площадь Мира». Это не просто экскурсия, а возможность познакомиться с особенностями памятника советского модернизма, проектными идеями строителей и секретами, которые скрыты в стенах этого архитектурного чуда.

История и вдохновение

Здание Музейного центра «Площадь Мира» было создано под вдохновением гранитного памятника природы — Красноярских Столбов. Архитектор Арэг Демирханов использовал цвет, фактуру и формы скал, что придает строению уникальный облик и атмосферу.

Лабиринт и пространство

Внутри музей представляет собой настоящий лабиринт: здесь множество тупиков, узких коридоров и закоулков. В то же время, это огромные залы с высокими потолками и воздушные лестницы, которые создают ощущение простора и свободы.

Что вас ждет на экскурсии?

  • Прогулка по Платформе с представлением о том, как она выглядела в прошлом.
  • Возможность посетить самую узкую галерею в мире.
  • Узнать названия залов, которые использовались при открытии музея в 1987 году.
  • Открыть для себя концепцию Полиэкрана и узнать, сколько тонн весит эта конструкция.
  • Узнать, как площадь выставочных залов музея увеличилась с 2500 до 5000 квадратных метров.

Не упустите шанс погрузиться в мир архитектуры и искусства, исследуя уникальные особенности Красноярского музейного центра «Площадь Мира»!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 27 июля
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
13:00 от 400 ₽
Красноярск, 31 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
13:00 от 400 ₽
Красноярск, 28 сентября
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
13:00 от 400 ₽
Красноярск, 26 октября
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
13:00 от 400 ₽
Красноярск, 30 ноября
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
13:00 от 400 ₽
Красноярск, 28 декабря
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
13:00 от 400 ₽

В ближайшие дни

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Экскурсия по новым выставкам
19 августа в 15:00 Красноярский музейный центр «Площадь Мира»
от 550 ₽
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21 августа в 19:00 Красноярский музейный центр «Площадь Мира»
от 550 ₽
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