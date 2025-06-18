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АрХХстояние: Моё главное
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АрХХстояние: Моё главное

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Возраст 16+
Билеты от 10900₽

О концерте/спектакле

Фестиваль «Архстояние» в Никола-Ленивец

25—27 июля 2025 года в арт-парк Никола-Ленивец в Калужской области вас ждет легендарный фестиваль ленд-арта «Архстояние»!

Тема фестиваля 2025 — «Моё главное»

В нашем современном мире, наполненном множеством смыслов и идей, порой сложно отделить своё истинное «я» от городской суеты. Фестиваль «Архстояние» предлагает уникальную возможность заглянуть внутрь себя и найти свой внутренний город.

Что вас ждёт в Никола-Ленивце?

Приезжая в Никола-Ленивец, вы сможете позволить себе остановиться и насладиться моментом: посмотреть на небо, упасть в мягкую траву рядом с ротондой, поговорить с близкими и новыми знакомыми, дышать полной грудью и наслаждаться свободой.

Путешествие по белому городу

«Архстояние 2025» приглашает вас в путешествие по белому городу — городу-миражу, где вы сможете исследовать свои глубинные чувства и переживания. Поля и просеки парка станут частью уникальной планировочной структуры, где арт-объекты, дома и другие сооружения создадут контуры воображаемых проспектов и площадей.

Центры притяжения фестиваля

На фестивале появятся несколько ключевых объектов: библиотека, цирк, университет, музей и даже городской совет. Эти места станут центрами притяжения для всех участников, предлагая различные формы взаимодействия и самовыражения.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события! Приглашаем вас на «Архстояние 2025» — фестиваль, который соединяет искусство и внутренний мир каждого из нас.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Никола-Ленивец Москва, Калужская обл., Дзержинский р-н
11:00 от 10900 ₽

В ближайшие дни

Комбо билет: мультимедийная выставка «Большая Страна» + мастер-класс «Талисман: секреты рун»
0+
Интерактивный Мастер-класс
Комбо билет: мультимедийная выставка «Большая Страна» + мастер-класс «Талисман: секреты рун»
23 августа в 12:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 1250 ₽
Свидание «Максимум»: выставка + два мастер-класса
16+
Экскурсия Мастер-класс
Свидание «Максимум»: выставка + два мастер-класса
27 августа в 13:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 5500 ₽
Комбо билет: мультимедийная выставка + 2 мастер-класса
6+
Интерактивный Мастер-класс
Комбо билет: мультимедийная выставка + 2 мастер-класса
20 августа в 13:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 1700 ₽
Новости
Фестивали в Николе-Ленивце в 2025 году: как это будет
Фестивали в Николе-Ленивце в 2025 году: как это будет Николе-Ленивцу, проекту, который год за годом рождает самые необычные объекты, исполняется 20 лет. Рассказываем почему стоит побывать в Калужской области этим летом, чем удивит «АрXXстояние» и какие «Сигналы» можно будет уловить.
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18 июня 2025 10:12
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