Фестиваль «Архстояние» в Никола-Ленивец

25—27 июля 2025 года в арт-парк Никола-Ленивец в Калужской области вас ждет легендарный фестиваль ленд-арта «Архстояние»!

Тема фестиваля 2025 — «Моё главное»

В нашем современном мире, наполненном множеством смыслов и идей, порой сложно отделить своё истинное «я» от городской суеты. Фестиваль «Архстояние» предлагает уникальную возможность заглянуть внутрь себя и найти свой внутренний город.

Что вас ждёт в Никола-Ленивце?

Приезжая в Никола-Ленивец, вы сможете позволить себе остановиться и насладиться моментом: посмотреть на небо, упасть в мягкую траву рядом с ротондой, поговорить с близкими и новыми знакомыми, дышать полной грудью и наслаждаться свободой.

Путешествие по белому городу

«Архстояние 2025» приглашает вас в путешествие по белому городу — городу-миражу, где вы сможете исследовать свои глубинные чувства и переживания. Поля и просеки парка станут частью уникальной планировочной структуры, где арт-объекты, дома и другие сооружения создадут контуры воображаемых проспектов и площадей.

Центры притяжения фестиваля

На фестивале появятся несколько ключевых объектов: библиотека, цирк, университет, музей и даже городской совет. Эти места станут центрами притяжения для всех участников, предлагая различные формы взаимодействия и самовыражения.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события! Приглашаем вас на «Архстояние 2025» — фестиваль, который соединяет искусство и внутренний мир каждого из нас.