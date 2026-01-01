Оповещения от Киноафиши
Архетипы авангарда
Билеты от 0₽
Киноафиша Архетипы авангарда

Архетипы авангарда

12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О выставке

Выставка русского авангарда в Третьяковской галерее

Государственная Третьяковская галерея предлагает зрителям уникальную выставку «Архетипы авангарда», которая соединяет искусство русского авангарда с популярной психологической теорией архетипов. В ней представлены работы выдающихся мастеров, таких как Казимир Малевич, Василий Кандинский, Наталия Гончарова и других.

Свобода творческого самовыражения русских авангардистов

Русский авангард отличается от искусства предшествующих эпох своей абсолютной свободой творчества. Художники отвергли академические стили и социальную проблематику, сосредоточив внимание на индивидуализированном и аутентичном выражении. Это привело к значительным различиям в их произведениях. Они стремились не отразить внутренний мир, а, освободившись от внешних ограничений, ярко проявить свою индивидуальность.

Архетипы и их значение

На выставке зрители смогут взглянуть на творчество российских авангардистов через призму 12 архетипов, включая Дитя, Воин и Мудреца. Это помогает понять психологические паттерны, двигавшие художниками, и их мотивацию. Каждому зрителю будет интересно найти среди архетипов отражение себя.

Выставка позволяет глубже понять необычное искусство начала ХХ века, открывая новые горизонты для интерпретации произведений авангардистов. Не упустите возможность прикоснуться к уникальному миру русского авангарда!

