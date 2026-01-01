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Архаичный инструментальный и вокальный фольклор
Киноафиша Архаичный инструментальный и вокальный фольклор

Архаичный инструментальный и вокальный фольклор

12+
Возраст 12+

О концерте

Фольклорная магия с ансамблем РусТрадАнс

Приглашаем вас на уникальное выступление ансамбля РусТрадАнс, который разделит с вами волшебство архаичного инструментального и вокального фольклора. Глубокие и полифонические наигрыши на традиционных крыловидных и шлемовидных гуслях, гармонях с разных уголков России, а также скрипичное и вокальное многоголосие русских протяжных песен создают неповторимую атмосферу этого музыкального события.

Творчество уральских музыкантов

Ансамбль состоит из известных уральских музыкантов: Дмитрия Парамонова, Игоря Середкина и Андрея Михайлова. Эти исполнители прославились в России как настоящие знатоки этнической музыки. Их интерес к реконструкции и развитию исконного звучания русских наигрышей не имеет границ.

Искусство в каждом аккорде

РусТрадАнс создает пространство для вариативности и творчества, сочетая старинные инструменты в уникальных комбинациях. Музыканты исследуют тонкую энергию, рождающуюся из акустических тембров и полифонического переплетения партий. На выступлении вы услышите самые сложные образцы народной инструментальной и вокальной музыки, где вариативность и импровизационность становятся каноном.

Выступление ансамбля РусТрадАнс — это уникальная возможность приобщиться к сокровищнице русской музыки. Не упустите шанс стать частью этого удивительного музыкального события!

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В других городах
Ноябрь
6 ноября пятница
19:00
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
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