Аргишти. Сердцем на Восток
6+
Этно концерт в Нижнем Новгороде

Аргишти — самый известный в России исполнитель и музыкант на дудуке, древнем инструменте с более чем трехтысячелетней историей, впервые упомянутом в клинописях. Программу под названием «Сердцем на восток» составляют народные мелодии Армении и Востока, а также классические и авторские композиции.

Уникальное звучание дудука

Любовь Аргишти к дудуку и стремление расширить его музыкальные горизонты позволяют ему успешно экспериментировать в различных стилях. Музыку Аргишти можно отнести к направлению World Music (этно), в ней слышны отголоски джаза, фьюжн и неоклассики.

Талантливый коллектив

В концерте принимает участие солист оркестра Михайловского театра Санкт-Петербурга, гитарист-виртуоз Артур Бочкивский. Его мастерство добавляет особый колорит в выступления, обогащая звучание дудука.

Атмосфера концерта

Звуковые композиции в концертах Аргишти сопровождаются притчами и мультимедийным шоу. Неповторимая атмосфера уюта и романтики создается мягким светом сотен свечей. Концерты Аргишти — это возможность проникнуть в тайны бытия и почувствовать дыхание времени!

Ноябрь
23 ноября воскресенье
16:00
Рекорд Нижний Новгород, Пискунова, 11
от 1200 ₽
19:00
Рекорд Нижний Новгород, Пискунова, 11
от 1200 ₽

Аргишти. Сердцем на Восток

