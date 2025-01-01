Аргишти. Сердцем на Восток

Этно концерт в Нижнем Новгороде

Аргишти — самый известный в России исполнитель и музыкант на дудуке, древнем инструменте с более чем трехтысячелетней историей, впервые упомянутом в клинописях. Программу под названием «Сердцем на восток» составляют народные мелодии Армении и Востока, а также классические и авторские композиции.

Уникальное звучание дудука

Любовь Аргишти к дудуку и стремление расширить его музыкальные горизонты позволяют ему успешно экспериментировать в различных стилях. Музыку Аргишти можно отнести к направлению World Music (этно), в ней слышны отголоски джаза, фьюжн и неоклассики.

Талантливый коллектив

В концерте принимает участие солист оркестра Михайловского театра Санкт-Петербурга, гитарист-виртуоз Артур Бочкивский. Его мастерство добавляет особый колорит в выступления, обогащая звучание дудука.

Атмосфера концерта

Звуковые композиции в концертах Аргишти сопровождаются притчами и мультимедийным шоу. Неповторимая атмосфера уюта и романтики создается мягким светом сотен свечей. Концерты Аргишти — это возможность проникнуть в тайны бытия и почувствовать дыхание времени!