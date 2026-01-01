Аргентинское танго

Концерт, посвященный Астору Пьяццолле в Новосибирской филармонии

В Камерном зале Новосибирской филармонии состоится уникальный концерт, посвященный творчеству знаменитого аргентинского композитора Астора Пьяццоллы. Этот вечер обещает понравиться всем любителям аргентинского танго и мелодий, которые завораживают своей страстью и ритмичностью.

Исполнители

На сцене выступит эстрадный оркестр, а также известные исполнители:

Анастасия Клименко (сопрано)

Кристина Закирова (меццо-сопрано)

Александр Видеман (баритон)

Владимир Никулин (аккордеон, баян)

Ирина Рузыкулова (скрипка)

Валерия Гильдебрандт (фортепиано)

Дирижер концерта

Дирижировать мероприятием будет Виктор Иванов, чьи интерпретации музыкальных произведений подчеркивают насыщенность и эмоциональность музыки Пьяццоллы.

Этот концерт станет прекрасной возможностью насладиться творчеством мастера, который смог синтезировать классическую музыку с традициями аргентинского танго, создав неповторимый стиль, который по-прежнему вдохновляет исполнителей и слушателей по всему миру.