Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «На цепи» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Аргентинское танго
12+
О концерте

Концерт, посвященный Астору Пьяццолле в Новосибирской филармонии

В Камерном зале Новосибирской филармонии состоится уникальный концерт, посвященный творчеству знаменитого аргентинского композитора Астора Пьяццоллы. Этот вечер обещает понравиться всем любителям аргентинского танго и мелодий, которые завораживают своей страстью и ритмичностью.

Исполнители

На сцене выступит эстрадный оркестр, а также известные исполнители:

  • Анастасия Клименко (сопрано)
  • Кристина Закирова (меццо-сопрано)
  • Александр Видеман (баритон)
  • Владимир Никулин (аккордеон, баян)
  • Ирина Рузыкулова (скрипка)
  • Валерия Гильдебрандт (фортепиано)

Дирижер концерта

Дирижировать мероприятием будет Виктор Иванов, чьи интерпретации музыкальных произведений подчеркивают насыщенность и эмоциональность музыки Пьяццоллы.

Этот концерт станет прекрасной возможностью насладиться творчеством мастера, который смог синтезировать классическую музыку с традициями аргентинского танго, создав неповторимый стиль, который по-прежнему вдохновляет исполнителей и слушателей по всему миру.

Купить билет на концерт Аргентинское танго

Помощь с билетами
В других городах
Май
17 мая воскресенье
18:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
от 700 ₽

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше