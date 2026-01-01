Спектакль Аргентинское танго «Объятия»

Музыкальный спектакль «Объятие» (El Abrazo) в ФЦ «Москва»

В ГБУК г. Москвы «ФЦ Москва» пройдет музыкальный спектакль аргентинского танго «Объятие» (El Abrazo). Он перенесет зрителей в историческое пространство от послевоенной Франции до Буэнос-Айреса 90-х годов, в эпоху Золотого века танго.

В спектакле оживают судьбы людей, их надежды и обманутые ожидания. В центре сюжета — историю пары: усталые труженицы из Парижа и предприимчивый портеньо, прибывший из богатой Аргентины. Мы увидим, как Закон 12.331, принятый 17 декабря 1936 года и закрывший бордели, изменил жизни многих. Что ожидает этих женщин в порту Буэнос-Айреса? Как изменятся судьбы героев после этого решения?

Герардо Ривелья, утративший свой бизнес, понимает, что жизнь и танго продолжаются, несмотря на тяжесть обстоятельств. Новые люди и места заставляют его вспомнить о своих прежних днях, когда атмосфера танго была наполнена элегантностью и радостью.

Главные герои спектакля

Спектакль представлен сеньором Эктором Арисагой, известным практиком и завсегдатаем милонг. Он танцует под музыку Ди Сарли и Пуглиесе, не пропуская ни одной милонги с выступлениями Варгаса-Д'Агостино или Тройло. В его доме играют старые пластинки Д'Ариенцо, а каждое важное событие сопровождается костюмом, заказанным в Буэнос-Айресе. Его матушка с любовью напевает танго, готовя его к очередному выступлению.

Эта блестящая эпоха, где царили оркестры танго, завершилась в 1955 году, когда началась цензура Revolucion Libertadora. Эктору предстоит оставить танго и провести время со своими любимыми пластинками, прежде чем он начнет воспитывать новое поколение тангеро.

Продолжительность спектакля: 1 час 20 минут.