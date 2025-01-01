Спектакль Аргентина. Один вечер

Театральное путешествие в Аргентину

Вновь отправляемся в Театральное путешествие! Приглашаем вас в уникальный Театр за столиком кафе, где уютная атмосфера, вкусная еда и напитки создадут идеальные условия для незабываемого вечера.

На этот раз мы переместимся в очаровательную Аргентину, не покидая Москвы. Вам не понадобятся визы, билеты или чемоданы — достаточно желания и хорошей компании!

Музыка и романтика

Вас ждёт вечер, наполненный музыкой танго и бокалами вина. Звучание аккордеона перенесет вас в сердце Буэнос-Айреса, где разворачиваются истории о любви, поисках, открытиях, прощаниях и встречах.

Элегантный Театральный ужин «Каменный гость»

Откройте для себя театральное шоу в камерной обстановке! На один вечер небольшое кафе превратится в уголок Аргентины. Живая музыка и увлекательная история о том, как найти любовь и открыть для себя эту потрясающую страну, сделают ваш вечер незабываемым.

Формат спектакля

Спектакль состоит из трех историй о современной Аргентине, каждая из которых длится 15-18 минут. Во время антракта вы сможете заказать еду и напитки, а после спектакля вас ждёт испанский интерактив со зрителями и возможность сделать фотосессию!

Уютная атмосфера

Заказ по меню осуществляется индивидуально, за столиком будете только вы и ваша компания — без общих столов. Дети до 7 лет проходят бесплатно, для детей от 7 лет предусмотрены специальные условия.

При покупке от двух билетов вам будет предоставлен отдельный столик. Если вы приобретаете один билет, вы получите место за общим столом на троих.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу Аргентины — ждём вас на нашем театральном ужине!