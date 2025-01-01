Спектакль Аргентина! Один вечер в Буэнос-Айресе

Он и Она. Буэнос-Айрес. Аргентинский вечер. И Любовь. Интерактивное шоу

Вас вновь ждет театральное путешествие в мир страсти и романтики. Отправляйтесь в Новый Свет и погрузитесь в атмосферу Аргентины, где мягкий свет и живые мелодии аккордеона создают идеальные условия для историй о любви.

Очарование Аргентины

Аргентина – это не только танго, но и целое море встреч, прощаний и поисков. На сцене вы увидите три истории о современной Аргентине, каждая из которых длится 15-18 минут. Эти истории заставят вас вспомнить собственные моменты счастья и тоски.

Уникальная атмосфера

В уютном кафе «Баловень» вы сможете насладиться романтической атмосферой, живой музыкой и танго, которое трогает душу. Это необычный формат спектакля, который дает возможность ощутить себя на другом краю света.

Дополнительные возможности

В перерыве между историями вы сможете заказать блюда и напитки из меню. За столиком только вы и ваша компания без общих столов (при размещении от двух человек). Также после спектакля вас ждет интерактив с актерами и возможность сделать уникальные фотографии!

Условия посещения

Дети до 7 лет – бесплатно.

Для детей от 7 лет и старше: при покупке одного билета вы приобретаете место за общим столом (размещение до 3 человек).

Приходите и позвольте Аргентине зажечь огонь в вашем сердце!