Спектакль Аргентина! Один вечер в Буэнос-Айресе

Вас вновь ждет театральное путешествие в мир страсти и романтики. Отправляйтесь в Новый Свет и погрузитесь в атмосферу Аргентины, где мягкий свет и живые мелодии аккордеона создают идеальные условия для историй о любви.
Аргентина – это не только танго, но и целое море встреч, прощаний и поисков. На сцене вы увидите три истории о современной Аргентине, каждая из которых длится 15-18 минут. Эти истории заставят вас вспомнить собственные моменты счастья и тоски.
В уютном кафе «Баловень» вы сможете насладиться романтической атмосферой, живой музыкой и танго, которое трогает душу. Это необычный формат спектакля, который дает возможность ощутить себя на другом краю света.
В перерыве между историями вы сможете заказать блюда и напитки из меню. За столиком только вы и ваша компания без общих столов (при размещении от двух человек). Также после спектакля вас ждет интерактив с актерами и возможность сделать уникальные фотографии!
Приходите и позвольте Аргентине зажечь огонь в вашем сердце!