Арфаграфия. Дуэт кельтских арф. При свечах

Музыка в волшебном свете в Арт-пространстве «Фабрика»

В полумраке концертного зала, украшенного свечами, вас ожидает невероятное музыкальное событие – концерт дуэта кельтских арф «Арфаграфия». Исполнительницы, Анастасия Егорова и Марина Аркан, являются главными амбассадорами кельтской арфы в Санкт-Петербурге. Их репертуар включает как авторские произведения, так и оригинальные аранжировки, охватывающие различные эпохи и стили.

Путешествие в мир музыки

Каждый концерт – это увлекательное путешествие в мир музыки и волшебных историй. Кельтская арфа, с её таинственным звучанием и узнаваемым тембром, переносит слушателя в загадочные леса, где эльфы призывают дух старинных мифов. В этом исполнении каждый перебор струн словно расчесывает волосы рассветного неба.

Уникальная программа

В программе концерта представлены старинные, народные и современные композиции для кельтской арфы. Зрители смогут узнать о истории этого удивительного инструмента: от золотого века Ирландии до его нового расцвета в XX веке. Инструментальные хиты, такие как английская баллада «Зеленые рукава» и Канон Пахельбеля будут соседствовать с авторскими композициями дуэта.

Ожидаемое звучание

Арфаграфия – «Маяк вдалеке»

Арфаграфия – «Лабиринт»

Арфаграфия – «Тоска»

Неизвестный композитор XVI века – «Зелёные рукава»

Английская баллада – I Saw Three Ships

Туано Арбо – Branle L'Officia

Иоганн Пахельбель – Канон ре мажор

Турла О'Каролан – Welcome

Турла О'Каролан – Miss McDermott

Шведский старинный танец – Polska

Турла О'Каролан – Captain O’Kane

Арфаграфия – «Одинокий октябрь»

Бонус для зрителей

Для посетителей концерта предусмотрен приятный бонус: вы сможете подняться на крышу «Фабрики», чтобы насладиться панорамным видом на Санкт-Петербург и сделать красивые фотографии!

Арт-пространство «Фабрика»

Это новое культурное пространство расположено на месте исторической Петровско-Спасской мануфактуры, открытой в 1844 году. В «Фабрике» вы найдете концертный зал, выставочные площади, бар и ресторан, оформленные по современным стандартам.

Важная информация

Вход в арт-пространство осуществляется со стороны Невы. Продолжительность концерта составит 1 час 15 минут с одним антрактом. Концерт не имеет возрастных ограничений, но рекомендуется для зрителей старше 6 лет.