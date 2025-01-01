Меню
Арфаграфия. Дуэт кельтских арф. При свечах
Арфаграфия. Дуэт кельтских арф. При свечах

6+
О концерте/спектакле

Музыка в волшебном свете в Арт-пространстве «Фабрика»

В полумраке концертного зала, украшенного свечами, вас ожидает невероятное музыкальное событие – концерт дуэта кельтских арф «Арфаграфия». Исполнительницы, Анастасия Егорова и Марина Аркан, являются главными амбассадорами кельтской арфы в Санкт-Петербурге. Их репертуар включает как авторские произведения, так и оригинальные аранжировки, охватывающие различные эпохи и стили.

Путешествие в мир музыки

Каждый концерт – это увлекательное путешествие в мир музыки и волшебных историй. Кельтская арфа, с её таинственным звучанием и узнаваемым тембром, переносит слушателя в загадочные леса, где эльфы призывают дух старинных мифов. В этом исполнении каждый перебор струн словно расчесывает волосы рассветного неба.

Уникальная программа

В программе концерта представлены старинные, народные и современные композиции для кельтской арфы. Зрители смогут узнать о истории этого удивительного инструмента: от золотого века Ирландии до его нового расцвета в XX веке. Инструментальные хиты, такие как английская баллада «Зеленые рукава» и Канон Пахельбеля будут соседствовать с авторскими композициями дуэта.

Ожидаемое звучание

  • Арфаграфия – «Маяк вдалеке»
  • Арфаграфия – «Лабиринт»
  • Арфаграфия – «Тоска»
  • Неизвестный композитор XVI века – «Зелёные рукава»
  • Английская баллада – I Saw Three Ships
  • Туано Арбо – Branle L'Officia
  • Иоганн Пахельбель – Канон ре мажор
  • Турла О'Каролан – Welcome
  • Турла О'Каролан – Miss McDermott
  • Шведский старинный танец – Polska
  • Турла О'Каролан – Captain O’Kane
  • Арфаграфия – «Одинокий октябрь»

Бонус для зрителей

Для посетителей концерта предусмотрен приятный бонус: вы сможете подняться на крышу «Фабрики», чтобы насладиться панорамным видом на Санкт-Петербург и сделать красивые фотографии!

Арт-пространство «Фабрика»

Это новое культурное пространство расположено на месте исторической Петровско-Спасской мануфактуры, открытой в 1844 году. В «Фабрике» вы найдете концертный зал, выставочные площади, бар и ресторан, оформленные по современным стандартам.

Важная информация

Вход в арт-пространство осуществляется со стороны Невы. Продолжительность концерта составит 1 час 15 минут с одним антрактом. Концерт не имеет возрастных ограничений, но рекомендуется для зрителей старше 6 лет.

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 30 ноября
Арт-пространство «Фабрика» Санкт-Петербург, просп. Обуховской Обороны, 86, литера К
19:00 от 1600 ₽

