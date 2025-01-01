Арфа в темноте: уникальный перфоманс в Нижнем Новгороде

«Арфа в темноте» — это уникальный перфоманс, созданный талантом арфистки Ольги Максимовой. В этом удивительном шоу медитативная музыка электроарфы сливается с завораживающей видеоинсталляцией. Постепенно в темноте, освещенной ультрафиолетом, появляется образ арфистки, создавая атмосферу волшебства.

Путь к легенде

Перфоманс Ольги Максимовой проходит в Санкт-Петербургском планетарии с 2015 года и стал настоящей легендой этого города. Именно с этого проекта начался цикл «Классика в темноте», резидентом которого является Ольга.

Шоу также успешно прошло в Михайловском замке, Петрозаводской филармонии, Поморской филармонии и на разных площадках в других городах России. Арфистка регулярно выступает с этой программой в Московском Международном Доме музыки, привлекая внимание зрителей своей уникальной манерой исполнения.

Ольга Максимова: талант и достижения

Ольга Максимова — это не только арфистка, но и композитор, лауреат международных конкурсов. В ее композициях удивительно удачно сочетаются академическая изысканность и современные звучания. Ольга мастерски использует различные технические возможности арфы и эффекты, чтобы украсить звук.

Она принимала участие в таких фестивалях, как «Алые паруса» и «Окна открой» в Санкт-Петербурге. Ее заслуги в области музыки отмечены званием лауреата международных конкурсов «Венские грезы» в Австрии и Europe Music Art в Финляндии. Ольга также играла в знаменитой Новоафонской пещере и в горах Бахчисарая, а ее музыка звучит в патриотическом радиоспектакле «Февральский дневник» на стихи Ольги Берггольц.

Информация о мероприятии

Продолжительность перфоманса составляет 1 час 20 минут (1 отделение без антракта). Не упустите возможность погрузиться в мир завораживающей музыки и красоты освещения, создающих уникальное зрелище.