Арфа в темноте. Концерт под звездами

Юбилейный концерт Ольги Максимовой в Санкт-Петербургском Планетарии

Уважаемые любители музыки и искусства! Мы рады пригласить вас на уникальное музыкальное событие — юбилейный концерт известной арфистки Ольги Максимовой. Он пройдет в стенах Санкт-Петербургского Планетария и станет особенным, ведь именно десять лет назад Ольга впервые представила публике свою знаменитую программу «Арфа в темноте».

За прошедшее десятилетие этот проект завоевал сердца тысяч зрителей благодаря своей неповторимой атмосфере и уникальному сочетанию классической музыки с современными технологиями.

Особенности концерта

Ольга исполнит произведения сразу на двух инструментах, создавая потрясающее звучание и открывая новые грани своего таланта. Полнокупольная видеоинсталляция: зрители смогут насладиться визуальным рядом, вдохновленным бескрайними просторами Вселенной. Каждый аккорд будет сопровождаться фантастическими изображениями звездного неба, галактик и космических явлений.

Эксклюзивная программа: специально подобранные композиции подчеркнут атмосферу таинственности и величественности космоса.

Концерт обещает стать незабываемым событием для всех ценителей прекрасного. Присоединяйтесь к нам и погрузитесь в мир гармонии звуков и света вместе с Ольгой Максимовой!