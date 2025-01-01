Арфа в темноте. Концерт под звездами

Уважаемые любители музыки и искусства! Мы рады пригласить вас на уникальное музыкальное событие — юбилейный концерт известной арфистки Ольги Максимовой. Он пройдет в стенах Санкт-Петербургского Планетария и станет особенным, ведь именно десять лет назад Ольга впервые представила публике свою знаменитую программу «Арфа в темноте».
За прошедшее десятилетие этот проект завоевал сердца тысяч зрителей благодаря своей неповторимой атмосфере и уникальному сочетанию классической музыки с современными технологиями.
Концерт обещает стать незабываемым событием для всех ценителей прекрасного. Присоединяйтесь к нам и погрузитесь в мир гармонии звуков и света вместе с Ольгой Максимовой!