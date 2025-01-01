Меню
Арфа в темноте. Концерт под звездами
6+
Юбилейный концерт Ольги Максимовой в Санкт-Петербургском Планетарии

Уважаемые любители музыки и искусства! Мы рады пригласить вас на уникальное музыкальное событие — юбилейный концерт известной арфистки Ольги Максимовой. Он пройдет в стенах Санкт-Петербургского Планетария и станет особенным, ведь именно десять лет назад Ольга впервые представила публике свою знаменитую программу «Арфа в темноте».

За прошедшее десятилетие этот проект завоевал сердца тысяч зрителей благодаря своей неповторимой атмосфере и уникальному сочетанию классической музыки с современными технологиями.

  • Две арфы: Ольга исполнит произведения сразу на двух инструментах, создавая потрясающее звучание и открывая новые грани своего таланта.
  • Полнокупольная видеоинсталляция: зрители смогут насладиться визуальным рядом, вдохновленным бескрайними просторами Вселенной. Каждый аккорд будет сопровождаться фантастическими изображениями звездного неба, галактик и космических явлений.
  • Эксклюзивная программа: специально подобранные композиции подчеркнут атмосферу таинственности и величественности космоса.

Концерт обещает стать незабываемым событием для всех ценителей прекрасного. Присоединяйтесь к нам и погрузитесь в мир гармонии звуков и света вместе с Ольгой Максимовой!

Декабрь
21 декабря воскресенье
20:30
Планетарий Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
от 1200 ₽

