Арфа при свечах

Концерт-погружение в атмосферу волшебства

Концерт-погружение, полный восторг! Таинственность мерцания сотен свечей, завораживающие звуки арфы — всё это в красивейшей усадьбе XVIII века. Пронзительный, нежный и буквально бархатный мир чарующих мелодий изящного, волшебного инструмента оставит незабываемые ощущения до мурашек. Уникальное эстетическое наслаждение, которое запомнится на всю жизнь!

Незабываемый опыт для всех

Такое событие нельзя пропустить! Подарите праздник себе и близким.

P.S. Концерт рекомендован для посещения всей семьей, романтического свидания, а также для корпоративных походов компанией!

Программа концерта

В программе — музыка Генделя, Баха, Массне, Дебюсси, Вильма и других композиторов.

Исполнители