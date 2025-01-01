Меню
Арфа при свечах
Билеты от 2000₽
Киноафиша Арфа при свечах

Арфа при свечах

6+
Продолжительность 1 час 10 минут без антракта
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Концерт-погружение в атмосферу волшебства

Концерт-погружение, полный восторг! Таинственность мерцания сотен свечей, завораживающие звуки арфы — всё это в красивейшей усадьбе XVIII века. Пронзительный, нежный и буквально бархатный мир чарующих мелодий изящного, волшебного инструмента оставит незабываемые ощущения до мурашек. Уникальное эстетическое наслаждение, которое запомнится на всю жизнь!

Незабываемый опыт для всех

Такое событие нельзя пропустить! Подарите праздник себе и близким.
P.S. Концерт рекомендован для посещения всей семьей, романтического свидания, а также для корпоративных походов компанией!

Программа концерта

В программе — музыка Генделя, Баха, Массне, Дебюсси, Вильма и других композиторов. 

Исполнители

  • Арфистки, лауреаты многочисленных международных конкурсов, участницы престижных музыкальных фестивалей:
    Екатерина Тупикова
    Анастасия Уварова

  • Специальный гость:
    Квартет Melodion — лауреат международного конкурса канала Россия-Культура «Квартет 4х4» (2-й сезон), лучший струнный квартет проекта.
    Струнный квартет Melodion под руководством Натальи Тупиковой-Мороз.

Купить билет на концерт Арфа при свечах

Помощь с билетами
Октябрь
17 октября пятница
19:00
Дом Гоголя Москва, Никитский б-р, 7а
от 2000 ₽

Фотографии

Арфа при свечах Арфа при свечах Арфа при свечах Арфа при свечах Арфа при свечах Арфа при свечах

