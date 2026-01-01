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Арфа, орган и дудук: классика, танго, и джаз
Билеты от 800₽
Киноафиша Арфа, орган и дудук: классика, танго, и джаз

Арфа, орган и дудук: классика, танго, и джаз

6+
Продолжительность 80 минут
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте

Музыкальный вечер в англиканском соборе Святого Андрея

В англиканском соборе Святого Андрея в Москве пройдет концертная программа, где основными инструментами выступят арфа, орган и дудук. Программа обещает стать музыкальной одой, объединяющей классику, танго и джаз, представляя слушателям произведения разных стилей в одном концерте.

Особым событием вечера станет выступление известного арфиста Александра Болдачёва, приглашенного солиста Большого театра России. Это прекрасная возможность для любителей камерной музыки насладиться разнообразием музыкальных жанров.

Исполнительское трио вновь подарит зрителям атмосферу теплоты, уюта и поэзии, наполнив летний вечер чудесными звуками.

Программа вечера

  • Ж. Бизе. Два антракта из оперы «Кармен»
  • Ф. Шуберт. Ave Maria
  • И. С. Бах — А. Вивальди. Концерт ля минор (в 3 частях)
  • Э. Вилла-Лобос. Ария из Бахианы №5
  • И. С. Бах — А. Котиков. Шутка
  • И. Альбенис. Астурия
  • Русская народная песня «Вдоль по Питерской»
  • А. Котиков. Mary's Dream
  • Д. Хенсон-Конант. New Blues
  • Д. Хенсон-Конант. Соловей
  • А. Котиков. Spring Sun
  • А. Пьяццолла. «Зима» из цикла «Времена года в Буэнос-Айресе»
  • А. Пьяццолла. Ave Maria
  • А. Пьяццолла. Libertango

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Исполнители

Вас ждут выступления лауреатов международных конкурсов:

  • Антон Котиков (дудук, саксофон, флейта)
  • Мария Моисеева (орган)
  • Мария Кулакова (арфа)

Пожалуйста, учтите, что парковка на территории собора запрещена!

Купить билет на концерт Арфа, орган и дудук: классика, танго, и джаз

Помощь с билетами
Октябрь
18 октября воскресенье
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 800 ₽

Фотографии

Арфа, орган и дудук: классика, танго, и джаз Арфа, орган и дудук: классика, танго, и джаз

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