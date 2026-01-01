Арфа, орган и дудук: классика, танго, и джаз

В англиканском соборе Святого Андрея в Москве пройдет концертная программа, где основными инструментами выступят арфа, орган и дудук. Программа обещает стать музыкальной одой, объединяющей классику, танго и джаз, представляя слушателям произведения разных стилей в одном концерте.
Особым событием вечера станет выступление известного арфиста Александра Болдачёва, приглашенного солиста Большого театра России. Это прекрасная возможность для любителей камерной музыки насладиться разнообразием музыкальных жанров.
Исполнительское трио вновь подарит зрителям атмосферу теплоты, уюта и поэзии, наполнив летний вечер чудесными звуками.
Обратите внимание, что программа может быть изменена.
Вас ждут выступления лауреатов международных конкурсов:
Пожалуйста, учтите, что парковка на территории собора запрещена!