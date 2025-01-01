Арфа и орган: вечер при свечах

Волшебство музыки: Концерт арфы и органа в соборе

Лауреаты международных конкурсов Надежда Сергеева (арфа) и Олеся Кравченко (орган) приглашают вас на уникальный концерт, который пройдет в атмосферном соборе, освещенном 300 свечами. Звучание арфы всегда придает музыке оттенок волшебства, а когда этот инструмент сливается с величественным органом, вечер становится поистине незабываемым!

Уникальный дуэт

Дуэт Надежды Сергеева и Олеси Кравченко — единственный в России постоянный ансамбль органа и арфы. За восемь лет совместного творчества они покорили слушателей в самых разных уголках страны, выступая в лучших концертных залах. Их программы отличаются изысканностью и яркими контрастами, охватывающими произведения от Вивальди до Чайковского.

Программа вечера

В программе концерта зрителей ждут следующие произведения:

Стефани Курсио. «Туман и ветер» для арфы и органа

Эд Ваммес. «Сумерки» для арфы и органа

Наджи Хаким. «BACH’ORAMA» для органа

Марсель Турнье. «Танец мужика» из цикла «Образы»

Джон Томас. Попурри на темы из оперы Бизе «Кармен»

Антонио Вивальди. Концерт ре мажор для арфы и органа

Михаил Глинка. Вариации на тему Моцарта для арфы

Исаак Альбенис. «Гранада» и «Куба» из «Испанской сюиты», op. 47 (транскрипция для арфы и органа)

Ги Бове. «Гамбургская пляска смерти» для органа

Петр Чайковский. Сюита из балета «Щелкунчик» (транскрипция для арфы и органа Н. Ковалева)

Атмосфера и акустика

Звуковой пейзаж, виртуозное барокко, диалоги с Бахом и Моцартом, испанская страсть, немного мистики и много волшебства ждут слушателей в уникальной атмосфере и акустике собора. Не упустите возможность насладиться этим музыкальным чудом!