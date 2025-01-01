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Арфа и орган: вечер при свечах
Билеты от 1400₽
Киноафиша Арфа и орган: вечер при свечах

Арфа и орган: вечер при свечах

12+
Возраст 12+
Билеты от 1400₽

О концерте/спектакле

Волшебство музыки: Концерт арфы и органа в соборе

Лауреаты международных конкурсов Надежда Сергеева (арфа) и Олеся Кравченко (орган) приглашают вас на уникальный концерт, который пройдет в атмосферном соборе, освещенном 300 свечами. Звучание арфы всегда придает музыке оттенок волшебства, а когда этот инструмент сливается с величественным органом, вечер становится поистине незабываемым!

Уникальный дуэт

Дуэт Надежды Сергеева и Олеси Кравченко — единственный в России постоянный ансамбль органа и арфы. За восемь лет совместного творчества они покорили слушателей в самых разных уголках страны, выступая в лучших концертных залах. Их программы отличаются изысканностью и яркими контрастами, охватывающими произведения от Вивальди до Чайковского.

Программа вечера

В программе концерта зрителей ждут следующие произведения:

  • Стефани Курсио. «Туман и ветер» для арфы и органа
  • Эд Ваммес. «Сумерки» для арфы и органа
  • Наджи Хаким. «BACH’ORAMA» для органа
  • Марсель Турнье. «Танец мужика» из цикла «Образы»
  • Джон Томас. Попурри на темы из оперы Бизе «Кармен»
  • Антонио Вивальди. Концерт ре мажор для арфы и органа
  • Михаил Глинка. Вариации на тему Моцарта для арфы
  • Исаак Альбенис. «Гранада» и «Куба» из «Испанской сюиты», op. 47 (транскрипция для арфы и органа)
  • Ги Бове. «Гамбургская пляска смерти» для органа
  • Петр Чайковский. Сюита из балета «Щелкунчик» (транскрипция для арфы и органа Н. Ковалева)

Атмосфера и акустика

Звуковой пейзаж, виртуозное барокко, диалоги с Бахом и Моцартом, испанская страсть, немного мистики и много волшебства ждут слушателей в уникальной атмосфере и акустике собора. Не упустите возможность насладиться этим музыкальным чудом!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 августа
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
19:00 от 1400 ₽

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