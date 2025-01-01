Арфа и орган: вечер при свечах

Лауреаты международных конкурсов Надежда Сергеева (арфа) и Олеся Кравченко (орган) приглашают вас на уникальный концерт, который пройдет в атмосферном соборе, освещенном 300 свечами. Звучание арфы всегда придает музыке оттенок волшебства, а когда этот инструмент сливается с величественным органом, вечер становится поистине незабываемым!
Дуэт Надежды Сергеева и Олеси Кравченко — единственный в России постоянный ансамбль органа и арфы. За восемь лет совместного творчества они покорили слушателей в самых разных уголках страны, выступая в лучших концертных залах. Их программы отличаются изысканностью и яркими контрастами, охватывающими произведения от Вивальди до Чайковского.
В программе концерта зрителей ждут следующие произведения:
Звуковой пейзаж, виртуозное барокко, диалоги с Бахом и Моцартом, испанская страсть, немного мистики и много волшебства ждут слушателей в уникальной атмосфере и акустике собора. Не упустите возможность насладиться этим музыкальным чудом!