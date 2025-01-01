Концерт «Арфа — детям»: музыка для самых маленьких

Музыка и дети — неразделимы. Она является не только искусством, но и важной потребностью человека. Солистка оркестра театра «Санктъ-Петербургъ Опера», лауреат международных конкурсов и педагог Елизавета Александрова, подготовила уникальную концертную программу, в которой наряду с взрослыми исполнителями выступят юные музыканты.

Волшебный мир арфы

В уютных камерных интерьерах особняка барона Фон Дервиза маленькие слушатели смогут познакомиться с одним из самых древних музыкальных инструментов — арфой. Они услышат, как музицируют их ровесники, профессионально обучающиеся музыке. Также в программе предусмотрены интересные факты об истории инструмента.

Участники концерта

В концерте принимают участие Елизавета Александрова и ученики класса арфы Специальной музыкальной школы при СПГК им. Н.А. Римского-Корсакова под руководством М.В. Смирновой.

Интерактивное завершение

После окончания концерта у желающих будет возможность попробовать сыграть на арфе под руководством юных исполнителей. Это отличный шанс для маленьких слушателей погрузиться в мир музыки и узнать больше о звучании арфы.

Концерт проходит при поддержке фабрики по производству арф «Резонанс». Не упустите возможность погрузиться в музыкальную атмосферу и открыть для себя этот удивительный инструмент!