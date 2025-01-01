Меню
Концерт «Арфа — детям»: музыка для самых маленьких

Музыка и дети — неразделимы. Она является не только искусством, но и важной потребностью человека. Солистка оркестра театра «Санктъ-Петербургъ Опера», лауреат международных конкурсов и педагог Елизавета Александрова, подготовила уникальную концертную программу, в которой наряду с взрослыми исполнителями выступят юные музыканты.

Волшебный мир арфы

В уютных камерных интерьерах особняка барона Фон Дервиза маленькие слушатели смогут познакомиться с одним из самых древних музыкальных инструментов — арфой. Они услышат, как музицируют их ровесники, профессионально обучающиеся музыке. Также в программе предусмотрены интересные факты об истории инструмента.

Участники концерта

В концерте принимают участие Елизавета Александрова и ученики класса арфы Специальной музыкальной школы при СПГК им. Н.А. Римского-Корсакова под руководством М.В. Смирновой.

Интерактивное завершение

После окончания концерта у желающих будет возможность попробовать сыграть на арфе под руководством юных исполнителей. Это отличный шанс для маленьких слушателей погрузиться в мир музыки и узнать больше о звучании арфы.

Концерт проходит при поддержке фабрики по производству арф «Резонанс». Не упустите возможность погрузиться в музыкальную атмосферу и открыть для себя этот удивительный инструмент!

Ноябрь
2 ноября воскресенье
16:00
Санктъ-Петербургъ Опера Санкт-Петербург, Галерная, 33
от 500 ₽

Музыка в Оранжерее
6+
Живая музыка
Музыка в Оранжерее
13 ноября в 20:00 Оранжерея Таврического сада
от 2500 ₽
Чёрный Stand Up ТОПовых комиков Спб и Мск
18+
Юмор
Чёрный Stand Up ТОПовых комиков Спб и Мск
3 октября в 19:40 Великан Парк
от 1090 ₽
Мировые рок-хиты с симфоническим оркестром
6+
Рок Живая музыка
Мировые рок-хиты с симфоническим оркестром
15 января в 20:00 Колизей
от 1600 ₽
Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
