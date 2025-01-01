Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Arctic Monkeys Tribute
Киноафиша Arctic Monkeys Tribute

Arctic Monkeys Tribute

16+
Возраст 16+

О концерте

Monkey Business — трибьют Arctic Monkeys

Группа «Верёвочный Парк» представляет профессиональный трибьют-проект, посвящённый творчеству знаменитой рок-группы Arctic Monkeys. Это уникальный концерт, который порадует фанатов ярким и энергичным звучанием, а также аутентичной подачей хитов легендарной группы.

Программа концерта

В программе выступления вы услышите самые популярные композиции Arctic Monkeys, включая:

  • I Bet You Look Good on the Dancefloor
  • Brainstorm
  • Do I Wanna Know?
  • 505
  • R U Mine?

О группе

Команда «Верёвочный Парк» состоит из опытных музыкантов, которые привносят на сцену живую энергию и драйв. Их сильная сценическая подача не оставит равнодушными зрителей. Будьте готовы к захватывающему музыкальному вечеру, который подарит вам незабываемые эмоции!

Интересные факты

Arctic Monkeys стали одной из первых групп, добившихся успеха через интернет. Их дебютный альбом «Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not» был выпущен в 2006 году и сразу же принёс им мировую известность.

Купить билет на концерт Arctic Monkeys Tribute

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
4 февраля среда
20:00
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 500 ₽

В ближайшие дни

Stand Up концерт опытных комиков
18+
Юмор
Stand Up концерт опытных комиков
20 января в 19:40 Stand Up Lab
от 590 ₽
Чёрный Stand Up ТОПовых комиков Спб и Мск
18+
Юмор
Чёрный Stand Up ТОПовых комиков Спб и Мск
19 декабря в 22:00 Стендап-клуб на Белинского
от 1090 ₽
Орган и саксофон при свечах. От Баха до Пьяццоллы
6+
Классическая музыка
Орган и саксофон при свечах. От Баха до Пьяццоллы
18 декабря в 19:30 Яани Кирик
от 700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше