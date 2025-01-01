Arctic Monkeys Tribute

Monkey Business — трибьют Arctic Monkeys

Группа «Верёвочный Парк» представляет профессиональный трибьют-проект, посвящённый творчеству знаменитой рок-группы Arctic Monkeys. Это уникальный концерт, который порадует фанатов ярким и энергичным звучанием, а также аутентичной подачей хитов легендарной группы.

Программа концерта

В программе выступления вы услышите самые популярные композиции Arctic Monkeys, включая:

I Bet You Look Good on the Dancefloor

Brainstorm

Do I Wanna Know?

505

R U Mine?

О группе

Команда «Верёвочный Парк» состоит из опытных музыкантов, которые привносят на сцену живую энергию и драйв. Их сильная сценическая подача не оставит равнодушными зрителей. Будьте готовы к захватывающему музыкальному вечеру, который подарит вам незабываемые эмоции!

Интересные факты

Arctic Monkeys стали одной из первых групп, добившихся успеха через интернет. Их дебютный альбом «Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not» был выпущен в 2006 году и сразу же принёс им мировую известность.