Сольный концерт Archi: Лучшие треки и новинки!

Не упустите возможность стать частью уникального музыкального события! На сцене — Archi, один из самых ярких представителей современной музыки. В этот вечер вас ждут лучшие хиты артиста, а также презентация его новых треков.

Встреча с артистом

Перед концертом, в 18:30, состоится специальное мероприятие — Meet & Greet. Это отличная возможность пообщаться с Archi, задать вопросы и сделать памятные фотографии!

Что ожидать от концерта?

Archi известен своими энергичными выступлениями и запоминающимися мелодиями. На концерте вы сможете насладиться как уже полюбившимися треками, так и новыми композициями, которые артист готов представить публике впервые.

Приходите и погрузитесь в мир музыки вместе с Archi!