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Archi
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Archi

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Сольный концерт Archi: Лучшие треки и новинки!

Не упустите возможность стать частью уникального музыкального события! На сцене — Archi, один из самых ярких представителей современной музыки. В этот вечер вас ждут лучшие хиты артиста, а также презентация его новых треков.

Встреча с артистом

Перед концертом, в 18:30, состоится специальное мероприятие — Meet & Greet. Это отличная возможность пообщаться с Archi, задать вопросы и сделать памятные фотографии!

Что ожидать от концерта?

Archi известен своими энергичными выступлениями и запоминающимися мелодиями. На концерте вы сможете насладиться как уже полюбившимися треками, так и новыми композициями, которые артист готов представить публике впервые.

Приходите и погрузитесь в мир музыки вместе с Archi!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 сентября
Рассвет Санкт-Петербург, Комсомола, 2
20:00 от 1800 ₽

Фотографии

Archi Archi

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