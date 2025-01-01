Меню
Арбузник. День рождения Городской фермы
Билеты от 1000₽
Киноафиша Арбузник. День рождения Городской фермы

Арбузник. День рождения Городской фермы

0+
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Театральный праздник: нам 10 лет!

Мы рады пригласить вас на незабываемое празднование десятилетия нашего театра, которое пройдет 23 и 24 августа. Эти два дня будут наполнены летними радостями, музыкой и творчеством. Приготовьтесь к веселью и сюрпризам!

Что вас ждет?

  • Арбуз, смузи и сладкая вата: Раздача арбуза на главной сцене с 17:00 до 18:00. Не пропустите смузи-бар и нарезанный арбуз у беседки. Сладкая вата — бесплатно по талонам.
  • Музыка и танцы: DJ-сет начнется в 16:30, а танцевальная программа от наших партнеров даст возможность всем поучаствовать в веселье.
  • Розыгрыши: Не упустите шанс выиграть именинный торт и другие подарки в 18:00!

Творчество на каждой аллее

Погрузитесь в мир творчества с уникальными мастер-классами:

  • Сделай свою игрушку-альпаку
  • Создай авторский комикс
  • Заплети повязку на голову
  • Укрась телефон модным аксессуаром
  • Посади растение и унеси с собой
  • Роспись горшочка (по записи)

Детская программа

Для наших маленьких гостей подготовили множество активностей:

  • Детская рыбалка и водные раскраски
  • Арбузные эстафеты и викторины с призами
  • Аквагрим, скакалка, батут и вышибалы
  • Большие деревянные игры и зона "Маленький фермер"
  • Мастерская впечатлений с чеканкой монет и флорариумами
  • Фото с Гусём и Фермером в welcome-зоне

Каждый ребёнок получит воздушный шарик при выходе из праздника!

Не упустите шанс отметить это событие вместе с нами. Ждем вас на нашем юбилее!

23 августа
Городская ферма Москва, просп. Мира, 119, ВДНХ, у павильона 44
10:30 от 1000 ₽
24 августа
Городская ферма Москва, просп. Мира, 119, ВДНХ, у павильона 44
10:30 от 1000 ₽

