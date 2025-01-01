Театральный праздник: нам 10 лет!
Мы рады пригласить вас на незабываемое празднование десятилетия нашего театра, которое пройдет 23 и 24 августа. Эти два дня будут наполнены летними радостями, музыкой и творчеством. Приготовьтесь к веселью и сюрпризам!
Что вас ждет?
- Арбуз, смузи и сладкая вата: Раздача арбуза на главной сцене с 17:00 до 18:00. Не пропустите смузи-бар и нарезанный арбуз у беседки. Сладкая вата — бесплатно по талонам.
- Музыка и танцы: DJ-сет начнется в 16:30, а танцевальная программа от наших партнеров даст возможность всем поучаствовать в веселье.
- Розыгрыши: Не упустите шанс выиграть именинный торт и другие подарки в 18:00!
Творчество на каждой аллее
Погрузитесь в мир творчества с уникальными мастер-классами:
- Сделай свою игрушку-альпаку
- Создай авторский комикс
- Заплети повязку на голову
- Укрась телефон модным аксессуаром
- Посади растение и унеси с собой
- Роспись горшочка (по записи)
Детская программа
Для наших маленьких гостей подготовили множество активностей:
- Детская рыбалка и водные раскраски
- Арбузные эстафеты и викторины с призами
- Аквагрим, скакалка, батут и вышибалы
- Большие деревянные игры и зона "Маленький фермер"
- Мастерская впечатлений с чеканкой монет и флорариумами
- Фото с Гусём и Фермером в welcome-зоне
Каждый ребёнок получит воздушный шарик при выходе из праздника!
Не упустите шанс отметить это событие вместе с нами. Ждем вас на нашем юбилее!