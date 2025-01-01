Театральный праздник: нам 10 лет!

Мы рады пригласить вас на незабываемое празднование десятилетия нашего театра, которое пройдет 23 и 24 августа. Эти два дня будут наполнены летними радостями, музыкой и творчеством. Приготовьтесь к веселью и сюрпризам!

Что вас ждет?

Арбуз, смузи и сладкая вата: Раздача арбуза на главной сцене с 17:00 до 18:00. Не пропустите смузи-бар и нарезанный арбуз у беседки. Сладкая вата — бесплатно по талонам.

Раздача арбуза на главной сцене с 17:00 до 18:00. Не пропустите смузи-бар и нарезанный арбуз у беседки. Сладкая вата — бесплатно по талонам. Музыка и танцы: DJ-сет начнется в 16:30, а танцевальная программа от наших партнеров даст возможность всем поучаствовать в веселье.

DJ-сет начнется в 16:30, а танцевальная программа от наших партнеров даст возможность всем поучаствовать в веселье. Розыгрыши: Не упустите шанс выиграть именинный торт и другие подарки в 18:00!

Творчество на каждой аллее

Погрузитесь в мир творчества с уникальными мастер-классами:

Сделай свою игрушку-альпаку

Создай авторский комикс

Заплети повязку на голову

Укрась телефон модным аксессуаром

Посади растение и унеси с собой

Роспись горшочка (по записи)

Детская программа

Для наших маленьких гостей подготовили множество активностей:

Детская рыбалка и водные раскраски

Арбузные эстафеты и викторины с призами

Аквагрим, скакалка, батут и вышибалы

Большие деревянные игры и зона "Маленький фермер"

Мастерская впечатлений с чеканкой монет и флорариумами

Фото с Гусём и Фермером в welcome-зоне

Каждый ребёнок получит воздушный шарик при выходе из праздника!

Не упустите шанс отметить это событие вместе с нами. Ждем вас на нашем юбилее!