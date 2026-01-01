Спектакль Арабеск-2026. Гала-концерт лауреатов

Конкурс артистов балета «Арабеск» в Перми

В Пермском театре оперы и балета имени П.И. Чайковского пройдет конкурс артистов балета «Арабеск». Это значимое событие для всего российского балетного сообщества привлечет внимание как любителей балета, так и ценителей высоких искусств.

Соискатели будут бороться за призы, в том числе за главный приз — Гран-при, носящий имя легендарной балерины Екатерины Максимовой. Для получения этой награды участникам необходимо продемонстрировать не только техническую виртуозность, но и особый шарм на сцене.

Конкурс пройдет с 16 по 28 апреля в стенах Пермского театра оперы и балета и поддерживается Министерством культуры Российской Федерации, Союзом театральных деятелей России, Министерством культуры Пермского края и самим театром.