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Ара Карапетян и ансамбли
Киноафиша Ара Карапетян и ансамбли

Ара Карапетян и ансамбли

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер джаза с Ара Карапетяном и молодыми талантами в клебу Эссе

Приглашаем вас на незабываемый джазовый вечер, который состоится в ближайшее время. На сцене выступит Ара Карапетян — молодой, но уже признанный джазовый пианист и контрабасист. Он является выпускником легендарной джазовой школы имени Кима Назаретова и сейчас продолжает свое обучение в академии джаза Игоря Бутмана. Ара — лауреат нескольких престижных конкурсов, таких как «Jazz birds», «Гнесин джаз» и «Рояль в джазе». Его участие в фестивалях в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске уже стало знаковым событием для многих любителей джаза.

Необычная программа вечера

В программе вечера вы сможете услышать как авторские композиции участников, так и известные джазовые стандарты в оригинальных аранжировках. Составы ансамблей будут представлены следующим образом:

Первое отделение:

  • Андрей Колесникович — труба
  • Юрий Литвинов — тромбон
  • Николай Белашев — саксофон
  • Ара Карапетян — фортепиано
  • Егор Кучков — контрабас
  • Захар Иванов — барабаны

Второе отделение:

  • Андрей Колесникович — труба
  • Никита Дворецкий — тромбон
  • Николай Белашев — саксофон
  • Влас Черненко — фортепиано
  • Ара Карапетян — контрабас
  • Иван Бордунов — барабаны

Не упустите возможность насладиться живой музыкой и поддержать молодые таланты российского джаза. Мы ждем вас на этом ярком событии!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 12 августа
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
20:00 от 900 ₽

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