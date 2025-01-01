Ара Карапетян и ансамбли

Вечер джаза с Ара Карапетяном и молодыми талантами в клебу Эссе

Приглашаем вас на незабываемый джазовый вечер, который состоится в ближайшее время. На сцене выступит Ара Карапетян — молодой, но уже признанный джазовый пианист и контрабасист. Он является выпускником легендарной джазовой школы имени Кима Назаретова и сейчас продолжает свое обучение в академии джаза Игоря Бутмана. Ара — лауреат нескольких престижных конкурсов, таких как «Jazz birds», «Гнесин джаз» и «Рояль в джазе». Его участие в фестивалях в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске уже стало знаковым событием для многих любителей джаза.

Необычная программа вечера

В программе вечера вы сможете услышать как авторские композиции участников, так и известные джазовые стандарты в оригинальных аранжировках. Составы ансамблей будут представлены следующим образом:

Первое отделение:

Андрей Колесникович — труба

Юрий Литвинов — тромбон

Николай Белашев — саксофон

Ара Карапетян — фортепиано

Егор Кучков — контрабас

Захар Иванов — барабаны

Второе отделение:

Андрей Колесникович — труба

Никита Дворецкий — тромбон

Николай Белашев — саксофон

Влас Черненко — фортепиано

Ара Карапетян — контрабас

Иван Бордунов — барабаны

Не упустите возможность насладиться живой музыкой и поддержать молодые таланты российского джаза. Мы ждем вас на этом ярком событии!