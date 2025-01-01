Ара Карапетян и ансамбли

Приглашаем вас на незабываемый джазовый вечер, который состоится в ближайшее время. На сцене выступит Ара Карапетян — молодой, но уже признанный джазовый пианист и контрабасист. Он является выпускником легендарной джазовой школы имени Кима Назаретова и сейчас продолжает свое обучение в академии джаза Игоря Бутмана. Ара — лауреат нескольких престижных конкурсов, таких как «Jazz birds», «Гнесин джаз» и «Рояль в джазе». Его участие в фестивалях в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске уже стало знаковым событием для многих любителей джаза.
В программе вечера вы сможете услышать как авторские композиции участников, так и известные джазовые стандарты в оригинальных аранжировках. Составы ансамблей будут представлены следующим образом:
Не упустите возможность насладиться живой музыкой и поддержать молодые таланты российского джаза. Мы ждем вас на этом ярком событии!