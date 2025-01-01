Меню
April Rai
Билеты от 1500₽
Киноафиша April Rai

April Rai

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Возвращение April Rain: новый альбом и классика на сцене

Группа April Rain снова радует своих поклонников — они готовят выпуск нового, седьмого номерного альбома. Этот альбом обещает сохранить узнаваемое звучание, которое музыканты оттачивали на протяжении 11 лет своего существования.

Новые треки и любимая классика

В новом релизе объединятся свежие композиции с классическими хитами, которые давно полюбились зрителям. Такие музыкальные "воскрешения" дают возможность не только новым слушателям познакомиться с историей группы, но и вернуть на сцену те треки, которые давно не звучали.

Огромный опыт и внимание к традициям

April Rain известна своим вниманием к качеству звучания и энергией живых выступлений. Группа успела завоевать сердца как старых поклонников, так и молодежи, стремящейся открыть для себя новое в музыке, которая уже зарекомендовала себя. Спектакли группы всегда полны динамики, поэтому стоит ожидать захватывающего шоу, которое не оставит равнодушным никого.

Не упустите возможность посетить выступление

Не забывайте следить за новостями группы и анонсами их выступлений, чтобы первыми увидеть, какие сюрпризы они приготовили для вас на сцене. April Rain с удовольствием поделится своей музыкой и энергией с теми, кто готов разделить с ними это восхитительное музыкальное путешествие.

Купить билет на концерт

Расписание

12 октября
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
19:00 от 1500 ₽

