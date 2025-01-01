Спектакль, посвящённый подвигу военных медиков. Постановка Пятого театра, Омск

Как перейти от войны к миру? Этот вопрос становится центральным, когда мы сталкиваемся с героями спектакля — четырьмя молодыми девушками, которые ушли на фронт и вернулись с тяжёлыми ранениями. Но вернуться они могут не домой, а в сибирский госпиталь, где главный хирург Хромов становится не только единственным врачом, но и целителем каждой искалеченной души.

«Чтоб страна жила, надо детей рожать, дома строить и хлеб растить. И люди нужны без ненависти», — говорит Хромов, открывая зрителям важные размышления о мире и восстановлении после войны.

Награды и признание

Спектакль посвящён подвигу всех омских военных медиков, которые спасли тысячи жизней за годы войны. Он был отмечен несколькими наградами:

Специальный диплом премии Министерства обороны РФ в области культуры (Москва, 2022).

Лауреат фестиваля «У ТРОИЦЫ» (Сергиев Посад, 2022) — «Приз зрительских симпатий» за роль майора Хромова, который исполнил Борис Косицын.

Не упустите возможность увидеть этот трогательный спектакль, который заставляет задуматься о самых важных ценностях в жизни. Приходите и поддержите талантливую команду, рассказывающую о мужестве и человечности в трудные времена.