Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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О концерте
Большой сольный концерт. Все хиты и новые песни. 16+
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Ноябрь
8 ноября
воскресенье
20:00
Stereopeople
Москва, Новослободская, 16а, БЦ Молодая Гвардия
Купить билеты
от 1400 ₽
В других городах
Ноябрь
29 ноября
воскресенье
20:00
Action Club
Санкт-Петербург, Лиговский просп., 113
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от 1300 ₽
В ближайшие дни
6+
Классическая музыка
Виртуозы Москвы. Новый год в Скандинавии
27 декабря в 19:00
Дом музыки
от 900 ₽
6+
Эстрада
Живой концерт: Антон Макарский и Виктория Макарская
27 сентября в 17:00
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя
от 1200 ₽
18+
Кавер
Вечеринка
Электронная музыка
Prodigy Con Legacy
17 октября в 23:50
Base Club
от 1500 ₽
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