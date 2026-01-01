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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей» 1
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Билеты от 1400₽
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16+
Возраст 16+
Билеты от 1400₽

О концерте

Большой сольный концерт. Все хиты и новые песни. 16+

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Ноябрь
8 ноября воскресенье
20:00
Stereopeople Москва, Новослободская, 16а, БЦ Молодая Гвардия
от 1400 ₽
В других городах
Ноябрь
29 ноября воскресенье
20:00
Action Club Санкт-Петербург, Лиговский просп., 113
от 1300 ₽

В ближайшие дни

Виртуозы Москвы. Новый год в Скандинавии
6+
Классическая музыка

Виртуозы Москвы. Новый год в Скандинавии

27 декабря в 19:00 Дом музыки
от 900 ₽
Живой концерт: Антон Макарский и Виктория Макарская
6+
Эстрада

Живой концерт: Антон Макарский и Виктория Макарская

27 сентября в 17:00 Зал церковных соборов храма Христа Спасителя
от 1200 ₽
Prodigy Con Legacy
18+
Кавер Вечеринка Электронная музыка

Prodigy Con Legacy

17 октября в 23:50 Base Club
от 1500 ₽
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