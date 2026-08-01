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Апокалиптика. Трибьют в старинном соборе. Концерт при свечах
Киноафиша Апокалиптика. Трибьют в старинном соборе. Концерт при свечах

Апокалиптика. Трибьют в старинном соборе. Концерт при свечах

6+
Продолжительность 70 минут
Возраст 6+

О концерте

Виолончель, свечи и рок: уникальный концерт в Яани Кирик

Группа «Apocalyptica» доказала, что четыре виолончели способны передать страсть и энергию, превосходящие целую рок-группу. В этот вечер старинный зал Яани Кирик наполнится глубоким звучанием виолончелей и огнями сотен свечей. Концерт «Виолончелика» предложит зрителям лучшие хиты легендарных финских музыкантов, сохраняя яркую роковую мощь, а акустика древней церкви придаст мероприятию неповторимое обаяние.

Музыка, как искусство

Создание музыки для «Apocalyptica» всегда было чем-то большим, чем просто рок. Основой их звучания являются виолончели — инструменты с многовековой историей. Под сводами старинного собора известные хиты группы будут звучать особенно. Только представьте: «Nothing else matters» в бархатных аккордах виолончели, а «Unforgiven» будет звучать под готической архитектурой, создавая уникальные эмоции. Мягкий свет свечей и живое звучание струн сделают этот концерт действительно особенным.

Несравненный трибьют

Этот концерт — не просто трибьют. Это момент, когда место и музыка идеально сочетаются, создавая нечто новое. Когда рок становится искусством, а виолончель говорит на языке сильнейших чувств. В программе — самые известные произведения «Apocalyptica», включая культовые интерпретации рок-хитов и авторские композиции, ставшие визитной карточкой коллектива. Вечер, в котором рок потеряет агрессию, но сохранит силу и искренность.

Исполнители

Группа «Виолончелика» состоит из профессиональных музыкантов, лауреатов международных конкурсов, которые выступали на множествах фестивалей. Их концерты объединяют мощь и драйв рока с профессионализмом академических музыкантов и уникальными аранжировками.

Программа концерта

  • Nothing else matters
  • Drive
  • Faraway
  • No education
  • Fade to black
  • One
  • Catharsis
  • Toreador
  • Cortege
  • Pandemonium
  • Unforgiven
  • Hall of the mountain king
  • Until it sleeps
  • Farewell
  • Quutamo
  • Seemann
  • On finn ice
  • Path

Купить билет на концерт Апокалиптика. Трибьют в старинном соборе. Концерт при свечах

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В других городах
Август
21 августа пятница
19:00
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
от 1300 ₽

Фотографии

Апокалиптика. Трибьют в старинном соборе. Концерт при свечах Апокалиптика. Трибьют в старинном соборе. Концерт при свечах Апокалиптика. Трибьют в старинном соборе. Концерт при свечах Апокалиптика. Трибьют в старинном соборе. Концерт при свечах Апокалиптика. Трибьют в старинном соборе. Концерт при свечах

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