Спектакль Аплодисменты

Вечер старинных русских водевилей в Театре драматических импровизаций

Школа-Студия Театра Драматических Импровизаций приглашает вас на уникальный учебный спектакль, посвященный любимому жанру театральной публики — водевилю. В этот вечер вы сможете насладиться двумя яркими произведениями: «Беда от нежного сердца» Владимира Соллогуба и «Дочь русского актера» Петра Григорьева.

Темы сватовства и комедии

Оба водевиля объединяет одна важная тема — сватовство. В первой пьесе, «Беда от нежного сердца», рассказывается о молодом Александре, сыне богатого откупщика, который приезжает из Казани в Петербург в поисках невесты. Однако у него возникла одна проблема: его нежное сердце привлекает внимание сразу нескольких девушек. Как же выяснить, кто из них готова выйти замуж за него, а кто лишь мечтает о его наследстве? В этой истории отец Александра решает прибегнуть к хитрости, чтобы помочь сыну найти свою единственную.

Действующие лица и постановка

В спектакле задействованы талантливые актеры: Елена Владимирова, Мария Самойлова, Елена Мануйлова, Кристина Кузаева, Ульяна Ющенко (Ксения Хомколова), Михаил Котик и Артур Хисамов. Режиссером выступает Лариса Мосина, которая известна своим умением воссоздавать атмосферу классического театра.

Интересные факты

Водевиль «Беда от нежного сердца» был написан в 1830-х годах и является одной из первых комедий, в которых раскрываются темы любовных интриг и социальных различий. Пьеса была популярна в свое время и продолжает привлекать зрителей благодаря своему искрометному юмору и динамичному сюжету.

Не упустите возможность окунуться в атмосферу старинного русскому театра и насладиться великолепными выступлениями талантливых артистов!