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АПЧhi
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Спектакль АПЧhi

Постановка
Театральный центр «За Черной речкой» 16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Уникальная постановка о Чехове

Вас ждёт уникальная постановка, в которой на сцене одновременно встретятся три Чехова! Создатели спектакля называют его «Цитаты в лицах», и это определение как нельзя лучше описывает предстоящее представление.

Три Антона Павловича Чехова поделятся с вами своими остроумными, саркастическими и философскими мыслями. Они поведают истории из таких знаменитых рассказов, как «Смерть чиновника», «Злоумышленник» и «Человек в футляре». Но на этом не всё — спектакль наполнен множеством цитат и мудрых изречений на самые разные темы: о жизни и смерти, мужчинах и женщинах, деньгах и чиновниках, счастье и вере.

Музыкальное сопровождение, тонкий юмор, острая сатира и лирические моменты создают неповторимую атмосферу, которая захватывает зрителя с первых минут. Спектакль обещает быть не только весёлым и остроумным, но и удивительно злободневным, точно таким, каким и был сам Антон Павлович Чехов.

Приходите, чтобы насладиться тонкостью чеховского юмора и погрузиться в его глубокие размышления о жизни.

Режиссер
Антон Семенов
В ролях
Андрей Аршинников
Семен Мендельсон
Антон Шварц

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Театральный центр «За Черной речкой» Санкт-Петербург, Богатырский просп., 4
19:00 от 1800 ₽

Фотографии

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