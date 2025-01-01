Концерт Анжелики Варум и Леонида Агутина в Астане

Две яркие звезды постсоветской эстрады — Анжелика Варум и Леонид Агутин — приезжают с большим концертом в Астану! Этот вечер обещает стать уникальной встречей с дуэтом, который уже давно символизирует истинную гармонию.

Магия музыки и любви

Очаровательная Анжелика Варум и харизматичный Леонид Агутин создают атмосферу волшебства, где правят музыка и любовь. В программе концерта звучат такие хиты дуэта, как «Я тебя люблю», «С тобой», «Музыка», «Не уходи», «Скрипка-лира», «Один на один» и многие другие.

Звездные истории

Леонид Агутин еще в 1990-х покорял сердца зрителей своим образом «босоногого мальчика» и хитом «Хоп хей, ла ла лэй». Сегодня он продолжает творить магию, сочетаясь на сцене с талантливой Анжеликой. Каждый их совместный концерт — это не только воспоминания о прошлом, но и новые музыкальные открытия.

Подарите себе и своей второй половине вечер незабываемой музыки и эмоций!