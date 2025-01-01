Меню
Анжелика Варум и Леонид Агутин
Киноафиша Анжелика Варум и Леонид Агутин

Анжелика Варум и Леонид Агутин

О концерте

Концерт Анжелики Варум и Леонид Агутина в Алматы

Две яркие звезды постсоветской эстрады — Анжелика Варум и Леонид Агутин — готовятся порадовать зрителей большим концертом. Этот вечер станет настоящим праздником музыки, где гармония и любовь будут царствовать на сцене.

Музыкальные хиты в программе

В программе концерта звучат известные хиты дуэта, такие как Я тебя люблю, С тобой, Музыка, Не уходи, Скрипка-лира, Один на один и многие другие. Каждая из этих песен наполнена эмоциями и темой любви, что делает вечер особенно запоминающимся.

Звезды российского шоу-бизнеса

Леонид Агутин, ставший популярным еще в 1990-х благодаря образу босоногого мальчика и хиту Хоп хей, ла ла лэй, продолжает удивлять своих поклонников. Он и Анжелика Варум создали уникальную музыкальную синергию, которая привлекает зрителей и сегодня.

Не упустите возможность подарить себе вечер, согретый музыкой любимых исполнителей. Приходите с близкими — окунитесь в атмосферу настоящего музыкального праздника!

Купить билет на концерт Анжелика Варум и Леонид Агутин

Апрель
19 апреля воскресенье
20:00
Дворец Республики г. Алматы, пр. Достык 56

