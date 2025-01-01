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Анжелика Варум и Леонид Агутин
Киноафиша Анжелика Варум и Леонид Агутин

Анжелика Варум и Леонид Агутин

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт Анжелики Варум и Леонида Агутина в Челябинске

Дуэт Анжелики Варум и Леонида Агутина давно стал символом настоящей любви. Пару считают одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе, и это не случайно. На протяжении двух десятилетий зрители ощущают «щемящее чувство взаимной необходимости и нежности, сильнее всяких слов». Леонид говорит: «Любовь прекрасна и, как ни странно, действительно, самый главный двигатель всего», обращаясь к Анжелике как в жизни, так и на сцене.

Музыка, которая объединяет

Трогательные стихи, которые они пишут друг другу, поклонники с удовольствием цитируют, а их совместные песни неизменно становятся хитами. Главное, что артисты продолжают быть вместе и любят друг друга, а также музыку. Их творчество всегда разнообразно, но всегда остается настоящим.

Что ждет зрителей

На концерте зрителей ожидают джазовые импровизации любимых песен, которые можно услышать только на живых выступлениях. Также прозвучат композиции с еще невыпущенных альбомов артистов. Не обойдут стороной и танцевальные хиты дискотек, представленные в модном электронном звучании.

Уникальное сочетание талантов

Концерт станет настоящим праздником для тех, кто ценит и любит настоящее творчество. Музыка будет в сопровождении группы «Эсперанто» — одного из лучших музыкальных коллективов страны, а также шоу-балета «Лебеди Фанк». Анжелика и Леонид прекрасно смотрятся вместе как на сцене, так и в жизни, неизменно являя собой удивительно гармоничный дуэт.

Истинные мастера любви

Они умеют говорить о любви так, как никто другой, потому что знают, что это такое. Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 18 октября
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
19:00 от 3000 ₽

Фотографии

Анжелика Варум и Леонид Агутин Анжелика Варум и Леонид Агутин Анжелика Варум и Леонид Агутин Анжелика Варум и Леонид Агутин Анжелика Варум и Леонид Агутин Анжелика Варум и Леонид Агутин Анжелика Варум и Леонид Агутин Анжелика Варум и Леонид Агутин Анжелика Варум и Леонид Агутин Анжелика Варум и Леонид Агутин Анжелика Варум и Леонид Агутин Анжелика Варум и Леонид Агутин

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