Выставка «Фовизм и русский авангард»

Готовьтесь к увлекательному путешествию в мир искусства! В Музее русского импрессионизма откроется новая выставка, посвященная влиянию французского фовизма на русский авангард. Это уникальное событие пройдет в бывшей мастерской художников Красного Октября, с живописными видами на Новую Третьяковку и Храм Христа Спасителя.

Что вас ждет на выставке?

Выставка предлагает глубокое погружение в творчество таких мастеров, как Жан-Мишель Баския и Энди Уорхол, которые стали символами синтеза различных художественных стилей. Узнайте, как дома русских коллекционеров превратились в творческие центры для московских художников. Исследуйте, что они «хотели сказать» с помощью ярких цветов и смелых техник.

Исторический контекст

На лекции вы также сможете узнать о единственном приезде Анри Матисса в Россию и проследить путь, который русские художники проделали к авангарду, оттолкнувшись от французского фовизма. Обсудим, как реагировали художники на критику, которая называла их «дикими».

Для кого эта лекция?

Лекция будет интересна не только тем, кто собирается посетить выставку «Илья Машков. Авангард. Китч. Классика» в Третьяковской галерее, но и всем любителям отечественной живописи.

О лекторе

Лекцию проведет Анжела Ахматова — аккредитованный частный гид и лектор Novikov Space, а также экскурсовод театра Моссовета. Не упустите возможность узнать больше о русском авангарде и его связи с французским фовизмом!