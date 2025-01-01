Готовьтесь к увлекательному путешествию в мир искусства! В Музее русского импрессионизма откроется новая выставка, посвященная влиянию французского фовизма на русский авангард. Это уникальное событие пройдет в бывшей мастерской художников Красного Октября, с живописными видами на Новую Третьяковку и Храм Христа Спасителя.
Выставка предлагает глубокое погружение в творчество таких мастеров, как Жан-Мишель Баския и Энди Уорхол, которые стали символами синтеза различных художественных стилей. Узнайте, как дома русских коллекционеров превратились в творческие центры для московских художников. Исследуйте, что они «хотели сказать» с помощью ярких цветов и смелых техник.
На лекции вы также сможете узнать о единственном приезде Анри Матисса в Россию и проследить путь, который русские художники проделали к авангарду, оттолкнувшись от французского фовизма. Обсудим, как реагировали художники на критику, которая называла их «дикими».
Лекция будет интересна не только тем, кто собирается посетить выставку «Илья Машков. Авангард. Китч. Классика» в Третьяковской галерее, но и всем любителям отечественной живописи.
Лекцию проведет Анжела Ахматова — аккредитованный частный гид и лектор Novikov Space, а также экскурсовод театра Моссовета. Не упустите возможность узнать больше о русском авангарде и его связи с французским фовизмом!