Анюта
Анюта

Спектакль Анюта

Постановка
Мариинский театр 6+
Режиссер Валерий Гергиев, Владимир Васильев
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Балет «Анюта» в Мариинском театре

Балет «Анюта» стал сценическим воплощением одноименного фильма-балета, созданного для великой Екатерины Максимовой. Хореограф Владимир Васильев и режиссер Александр Белинский воплотили в танце персонажей рассказа Чехова «Анна на шее», используя образную музыку Валерия Гаврилина. Эта работа, изначально созданная для экрана, вдохновила на создание сценической версии.

История создания

В 1986 году музыка Гаврилина, специально адаптированная и оркестрированная для балетного спектакля, начала звучать не только в фильме, но и на сцене. В процессе адаптации многие элементы спектакля значительно расширились. Пластические черты героев, обозначенные в фильме, стали развитыми танцевальными выражениями, а персонажи, полюбившиеся телезрителям, начали свой путь по театральным сценам страны.

Современность и актуальность

По словам хореографа Владимира Васильева, который сейчас работает с петербургскими артистами над подготовкой премьеры, «Анюта» продолжает оставаться востребованной. Она вызывает у зрителей сопереживание и погружает в судьбы чеховских героев. «Балет живет и наполняется новыми красками с каждым новым поколением исполнителей. Важно, чтобы балетные артисты могли соприкоснуться с миром Чехова и Гаврилина на сцене, передавая зрителям тонкое ощущение добра и красоты, присущее этим авторам», — отмечает Васильев.

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 14 сентября
Мариинский театр Санкт-Петербург, Театральная пл., 1
14:00 от 3750 ₽ 19:00 от 5000 ₽

Фотографии

Анюта Анюта

