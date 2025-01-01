Спектакль Анюта

История создания

Балет «Анюта» начал свой путь как фильм-балет, созданный в 1982 году по рассказу Антона Павловича Чехова «Анна на шее». Александр Белинский и Владимир Васильев смогли воплотить этот замысел на экране, а затем представить его и на театральной сцене.

Музыкальная основа и постановка

Музыка для балета была собрана из произведений Валерия Гаврилина, что диктовало ход сюжета и создание сценических образов. Дирижер Станислав Горковенко помог объединить разрозненные произведения композитора в единую партитуру балета.

Сценическая версия

В 1986 году «Анюта» впервые была представлена на сцене театра Сан-Карло в Неаполе и затем в Большом театре. Постановка в Италии была признана лучшим музыкальным спектаклем года.

Сюжет

Балет рассказывает о девушке Анне, вынужденной выйти замуж за богатого чиновника Модеста Алексеевича, несмотря на свою первую любовь к бедному студенту. Она погружается в светскую жизнь, забывая о прошлом и о судьбе своей семьи.

Постановка в НОВАТ

На сцене НОВАТа балет «Анюта» в постановке Владимира Васильева и оформлении Виктора Вольского предстанет перед зрителями Новосибирска, став новым ярким украшением репертуара театра.