Анюта
Киноафиша Анюта

Спектакль Анюта

Известный по телеверсии с Екатериной Максимовой и Владимиром Васильевым балет в постановке Васильева 12+
Режиссер Владимир Васильев
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Драмбалет «Анюта» в Самарском театре оперы и балета

Драмбалет «Анюта» по мотивам чеховского рассказа «Анна на шее» – это уникальный проект, созданный Владимиром Васильевым. Изначально работа была задумана для его супруги, известной балерины Екатерины Васильевой, в формате фильма. Однако это произведение успешно перешло на театральные подмостки, захватывая зрителей в Большом театре, а теперь и в оперных театрах страны.

Сюжет и главная героиня

В основе спектакля – история Анюты, молодой девушки, которая после смерти матери вынуждена выйти замуж за богатого старика. Несмотря на трудности, она легко увлекается красивой жизнью, полной приключений и эмоций. Партия Анюты исполнена талантливой балетной звездой Екатериной Первушиной, которая привносит в образ грацию и жизнерадостность.

Неповторимая атмосфера

Спектакль «Анюта» обещает стать ярким событием на театральной сцене Самары, объединяя в себе элементы балета и театра. Изысканные хореографические номера и глубокие эмоциональные моменты подчеркивают значимость и актуальность темы, затронутой Чеховым. Зрители смогут не только насладиться танцем, но и задуматься о взаимоотношениях и выборах, которые часто определяют нашу судьбу.

