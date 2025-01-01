Меню
Анюта
Киноафиша Анюта

Спектакль Анюта

Постановка
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского 6+
Режиссер Владимир Васильев
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Балет «Анюта» в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского

Пермский театр оперы и балета им. Чайковского представляет balet «Анюта», основанный на рассказе Антона Павловича Чехова «Анна на шее». Эта постановка открывает перед зрителями мир борьбы и мечты, где социальные реалии сталкиваются с непреодолимыми романтическими чувствами.

Сюжет и герои

Главная героиня — девушка из бедной семьи, которая неожиданно оказывается перед выбором: забыть свою первую любовь или выйти замуж за состоятельного чиновника ради спасения своих близких от нищеты. Однако ее новый супруг оказывается скупым и эгоистичным, использующим успех своей очаровательной жены лишь для собственного карьерного роста.

Музыка и хореография

Постановка насыщена проникновенными дуэтами и яркими массовыми сценами, в которых музыкальное сопровождение Валерия Гаврилина, переплетенное с чеховскими интонациями, создает неповторимую атмосферу. Хореограф-постановщик интерпретирует классические мотивы, даря им новое звучание и глубину.

Зрительское восприятие

Спектакль «Анюта» пленяет сердца миллионов зрителей, вызывая искренние эмоции и сопереживание. Это не просто балет — это глубокая история человеческих отношений, преданности и стремления к счастью.

Приходите в Пермский театр оперы и балета, чтобы вновь окунуться в мир Чехова и насладиться великолепной хореографией. Не упустите возможность увидеть этот прекрасный спектакль в живую!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

Пермь, 11 ноября
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
19:00 от 500 ₽

