Лекция Анвара Ахметзянова: «Зубы и губы у динозавров»

Доступны билеты на онлайн-трансляцию!

О чем лекция?

Помните жутких монстров из старых фильмов? Голые зубы, свирепый взгляд — классика ужасов! Однако наука не стоит на месте. Сегодня мы знаем, что динозавры были не такими, как их изображают в кино: они могли быть пернатыми, теплокровными, а некоторые даже заботливыми родителями.

Так почему же мы до сих пор представляем их с открытыми зубами, как у голливудских злодеев? У современных рептилий, таких как крокодилы и ящерицы, зубы обычно скрыты мягкими тканями. Может быть, и динозаврам пора «надеть губы»?

Некоторые ученые уверены в этом! Ископаемые следы челюстей и анализ износа эмали показывают, что зубы тираннозавров и других хищников могли быть частично скрыты. Однако другие палеонтологи утверждают, что у гигантских ящеров могли быть особые чешуйчатые «наросты», но не полноценные губы, как у млекопитающих.

Где же правда? Об этом и многом другом вы узнаете на лекции!

Кто рассказывает?

Лектор — Анвар Ахметзянов, автор научно-популярного канала на YouTube «The Last Dino», посвященного биологии, эволюции и палеонтологии животных.

Возрастное ограничение: 6+