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Анвар Ахметзянов. Зубы и губы у динозавров
Билеты от 1000₽
Киноафиша Анвар Ахметзянов. Зубы и губы у динозавров

Анвар Ахметзянов. Зубы и губы у динозавров

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Лекция Анвара Ахметзянова: «Зубы и губы у динозавров»

Доступны билеты на онлайн-трансляцию!

О чем лекция?

Помните жутких монстров из старых фильмов? Голые зубы, свирепый взгляд — классика ужасов! Однако наука не стоит на месте. Сегодня мы знаем, что динозавры были не такими, как их изображают в кино: они могли быть пернатыми, теплокровными, а некоторые даже заботливыми родителями.

Так почему же мы до сих пор представляем их с открытыми зубами, как у голливудских злодеев? У современных рептилий, таких как крокодилы и ящерицы, зубы обычно скрыты мягкими тканями. Может быть, и динозаврам пора «надеть губы»?

Некоторые ученые уверены в этом! Ископаемые следы челюстей и анализ износа эмали показывают, что зубы тираннозавров и других хищников могли быть частично скрыты. Однако другие палеонтологи утверждают, что у гигантских ящеров могли быть особые чешуйчатые «наросты», но не полноценные губы, как у млекопитающих.

Где же правда? Об этом и многом другом вы узнаете на лекции!

Кто рассказывает?

Лектор — Анвар Ахметзянов, автор научно-популярного канала на YouTube «The Last Dino», посвященного биологии, эволюции и палеонтологии животных.

Возрастное ограничение: 6+

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 августа
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
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