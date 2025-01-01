Зоологическая лекция в Библиотеке по естественным наукам РАН

Предлагаем вашему вниманию интересную лекцию Анвара Ахметзянова, в которой он вскрывает тайны животного царства и рассказывает о потрясающих суперспособностях его обитателей. Мы часто слышим, что лев — царь зверей, но на самом деле звание «короля» можно присвоить многим другим животным.

Кто из животных – настоящий король?

На лекции мы узнаем о настоящих рекордсменах в разных «номинациях». Среди них:

Синий кит — властелин морей и самое большое существо на Земле;

Гепард — король скорости, способный развивать невероятные темпы;

Также мы разберёмся, почему паучий шёлк превосходит сталь по прочности и вспомним динозавров, которые миллионы лет назад правили нашей планетой. Вы обнаружите, что даже самое маленькое существо может быть обладателем своей уникальной «короны».

Кто ведёт лекцию?

Лекцию проводит Анвар Ахметзянов — известный популяризатор науки и автор канала на YouTube «The Last Dino», посвящённого биологии, эволюции и палеонтологии.

Дополнительная информация

Лекция имеет возрастное ограничение 6+. За подробностями и информацией об организации мероприятия вы можете обратиться к организаторам.