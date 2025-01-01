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A.n.t.r.o.p.os
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Спектакль A.n.t.r.o.p.os

12+
Продолжительность 2 часа
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Перформанс "A.n.t.r.o.p.os": Исследование человеческой природы

Что такое футляр? Естественно ли для человека стремление к одиночеству? И кто на самом деле человек в футляре? Эти вопросы поднимает новый спектакль от команды «Культурные люди», который обещает погрузить зрителей в яркий и необычный мир.

О спектакле

Перформанс "A.n.t.r.o.p.os" исследует сложные аспекты человеческой природы через причудливые образы и динамичные сценические решения. Команда «Культурные люди» известна своим креативным подходом и нестандартным видением, что делает каждое их выступление уникальным.

Тематика и концепция

Тематика спектакля затрагивает важные философские вопросы, касающиеся идентичности и социальной изоляции. Зрители смогут увидеть, как разные персонажи взаимодействуют в рамках своих "футляров", отражая внутренние конфликты и стремление к пониманию друг друга.

Приходите и узнайте, какой ответ на вопросы о человеке в футляре подготовила команда «Культурные люди»!

Режиссер
Павел Львов-Белов
В ролях
Федор Львов-Белов
Александр Савченко
Екатерина Сычева
Алексей Юношев
Анастасия Чуркина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 26 июля
Мой Краснодар, Зиповская, 5в, литера Х, 4 этаж
19:00 от 1500 ₽
Краснодар, 27 июля
Мой Краснодар, Зиповская, 5в, литера Х, 4 этаж
19:00 от 1500 ₽

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