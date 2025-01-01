Меню
Антропофест
Приглашаем вас на увлекательные онлайн-лектории в ЕСОД

Доступны билеты на онлайн-трансляцию, где вы сможете погрузиться в глубокие размышления о важнейших аспектах человеческой жизни. Встречайте наших лекторов!

О чем расскажут лекторы?

Станислав Дробышевский

Тема лекции: «Эрос: от древности до цифровых влюбленностей»

Что такое Эрос? Древняя сила влечения, страсть к восстановлению единства или выдумка Платона? На лекции мы исследуем, как понятие любви и притяжения изменялось на протяжении веков. Обсудим такие вопросы:

  • Чем эротическое отличается от физиологического?
  • Почему античные философы считали Эрос источником знания?
  • Как трансформировались образы любви от Платона до Тиндера?
  • Как визуальная культура вытеснила таинственность?
  • Что происходит с желанием, когда всё стало доступным?

Зададимся вопросом: Эрос мертв, мы его убили?

Елизавета Фетисова

Тема лекции: «Антропология любви: от эроса до агонии свайпа»

Елизавета затронет тему современной любви в эпоху быстрого обмена данными и алгоритмических симпатий. Мы выясним, как современные технологии изменили наше восприятие интимности и влюбленности.

Дарья Мусс

Тема лекции: «Антропология смерти: от танатоса до жанра тру-крайм»

Лекция Дарьи о неоднозначном отношении человека к смерти в разные эпохи. Обсудим:

  • Что общего у стоиков и любителей телепередачи «Следствие вели»?
  • Как Зигмунд Фрейд изменил восприятие инстинкта смерти?
  • Почему нас привлекают блоги судебно-медицинских экспертов?

Какие изменения в культуре влияли на восприятие смерти и как современные философы могут рассматривать этот вопрос?

О лекторах

  • Станислав Дробышевский: антрополог, кандидат биологических наук. Научный редактор портала antropogenez.ru, популяризатор науки.
  • Елизавета Фетисова: преподаватель философии, креативный продюсер и ведущая «Философского шоу» от Medium Quality.
  • Дарья Мусс: психолог-суицидолог, исследователь, философский танатолог.

Информация для зрителей

Возрастное ограничение: 16+

Погружайтесь в мир знаний и исследований с нашими лекторами!

