Приглашаем вас на увлекательные онлайн-лектории в ЕСОД

Доступны билеты на онлайн-трансляцию, где вы сможете погрузиться в глубокие размышления о важнейших аспектах человеческой жизни. Встречайте наших лекторов!

О чем расскажут лекторы?

Станислав Дробышевский

Тема лекции: «Эрос: от древности до цифровых влюбленностей»

Что такое Эрос? Древняя сила влечения, страсть к восстановлению единства или выдумка Платона? На лекции мы исследуем, как понятие любви и притяжения изменялось на протяжении веков. Обсудим такие вопросы:

Чем эротическое отличается от физиологического?

Почему античные философы считали Эрос источником знания?

Как трансформировались образы любви от Платона до Тиндера?

Как визуальная культура вытеснила таинственность?

Что происходит с желанием, когда всё стало доступным?

Зададимся вопросом: Эрос мертв, мы его убили?

Елизавета Фетисова

Тема лекции: «Антропология любви: от эроса до агонии свайпа»

Елизавета затронет тему современной любви в эпоху быстрого обмена данными и алгоритмических симпатий. Мы выясним, как современные технологии изменили наше восприятие интимности и влюбленности.

Дарья Мусс

Тема лекции: «Антропология смерти: от танатоса до жанра тру-крайм»

Лекция Дарьи о неоднозначном отношении человека к смерти в разные эпохи. Обсудим:

Что общего у стоиков и любителей телепередачи «Следствие вели»?

Как Зигмунд Фрейд изменил восприятие инстинкта смерти?

Почему нас привлекают блоги судебно-медицинских экспертов?

Какие изменения в культуре влияли на восприятие смерти и как современные философы могут рассматривать этот вопрос?

О лекторах

Станислав Дробышевский: антрополог, кандидат биологических наук. Научный редактор портала antropogenez.ru, популяризатор науки.

антрополог, кандидат биологических наук. Научный редактор портала antropogenez.ru, популяризатор науки. Елизавета Фетисова: преподаватель философии, креативный продюсер и ведущая «Философского шоу» от Medium Quality.

преподаватель философии, креативный продюсер и ведущая «Философского шоу» от Medium Quality. Дарья Мусс: психолог-суицидолог, исследователь, философский танатолог.

Информация для зрителей

Возрастное ограничение: 16+

Погружайтесь в мир знаний и исследований с нашими лекторами!