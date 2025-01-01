Доступны билеты на онлайн-трансляцию, где вы сможете погрузиться в глубокие размышления о важнейших аспектах человеческой жизни. Встречайте наших лекторов!
Тема лекции: «Эрос: от древности до цифровых влюбленностей»
Что такое Эрос? Древняя сила влечения, страсть к восстановлению единства или выдумка Платона? На лекции мы исследуем, как понятие любви и притяжения изменялось на протяжении веков. Обсудим такие вопросы:
Зададимся вопросом: Эрос мертв, мы его убили?
Тема лекции: «Антропология любви: от эроса до агонии свайпа»
Елизавета затронет тему современной любви в эпоху быстрого обмена данными и алгоритмических симпатий. Мы выясним, как современные технологии изменили наше восприятие интимности и влюбленности.
Тема лекции: «Антропология смерти: от танатоса до жанра тру-крайм»
Лекция Дарьи о неоднозначном отношении человека к смерти в разные эпохи. Обсудим:
Какие изменения в культуре влияли на восприятие смерти и как современные философы могут рассматривать этот вопрос?
Возрастное ограничение: 16+
Погружайтесь в мир знаний и исследований с нашими лекторами!