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Антракт
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Спектакль Антракт

Драма о работниках театра
Постановка
Театр на Малой Ордынке 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Постановка о театральной жизни по пьесе Александра Марданя

Пьеса «Антракт» принадлежит перу одесского драматурга, члена Союза писателей Украины Александра Марданя.

Действие спектакля происходит в небольшом провинциальном городке, в местном областном театре. Здесь жизнь идёт своим чередом: на сцене идут «Три сестры», за кулисами актрисы ссорятся из-за мужчин и ролей, интригуют, сплетничают.

Конфликт и персонажи
Худрук и директор театра, Петр, разрывается между высоким искусством и «прозой жизни», которая заставляет постоянно искать средства к существованию, чтобы театр мог выжить.

Возвращение режиссера
Но в один момент вся жизнь театра меняется — после долгих лет к себе на «малую родину» возвращается известный режиссер Павел. Он приезжает якобы для того, чтобы поставить скандально известную пьесу «Монологи вагины», но провинциальные актеры и худрук театра принимают эту идею неоднозначно.

Истинные мотивы режиссера
По ходу развития сюжета становится понятно, что режиссер приехал не столько ради этой постановки, сколько для того, чтобы встретиться с теми, с кем он начинал свой путь в театре, с друзьями и женщинами, которые когда-то были ему близки. Ему самому необходим «антракт», чтобы переосмыслить свою жизнь, подумать о будущем, посмотреть в себя.

Режиссер
Наталья Когут
В ролях
Владимир Тягичев
Михаил Полосухин
Ирина Чипиженко
Людмила Светлова
Надежда Луцкая

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 августа
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
18:00 от 1000 ₽
17 сентября
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Антракт Антракт Антракт Антракт Антракт Антракт

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