Спектакль Антракт

Постановка о театральной жизни по пьесе Александра Марданя

Пьеса «Антракт» принадлежит перу одесского драматурга, члена Союза писателей Украины Александра Марданя.

Действие спектакля происходит в небольшом провинциальном городке, в местном областном театре. Здесь жизнь идёт своим чередом: на сцене идут «Три сестры», за кулисами актрисы ссорятся из-за мужчин и ролей, интригуют, сплетничают.

Конфликт и персонажи

Худрук и директор театра, Петр, разрывается между высоким искусством и «прозой жизни», которая заставляет постоянно искать средства к существованию, чтобы театр мог выжить.

Возвращение режиссера

Но в один момент вся жизнь театра меняется — после долгих лет к себе на «малую родину» возвращается известный режиссер Павел. Он приезжает якобы для того, чтобы поставить скандально известную пьесу «Монологи вагины», но провинциальные актеры и худрук театра принимают эту идею неоднозначно.

Истинные мотивы режиссера

По ходу развития сюжета становится понятно, что режиссер приехал не столько ради этой постановки, сколько для того, чтобы встретиться с теми, с кем он начинал свой путь в театре, с друзьями и женщинами, которые когда-то были ему близки. Ему самому необходим «антракт», чтобы переосмыслить свою жизнь, подумать о будущем, посмотреть в себя.