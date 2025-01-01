Антонио Вивальди. «Времена года»

Витающее звучание природы: «Времена года» Вивальди в Англиканском соборе

Ещё при жизни Антонио Вивальди снискал славу скрипача-виртуоза и феноменального композитора. Его оперы и инструментальные сочинения звучали с триумфом не только в Италии, но и в Амстердаме, Лондоне и Париже. Однако к концу жизни композитор оказался забытым и встретил смерть в нищете.

Счастливая случайность в начале ХХ века вновь вернула мир к творчеству Вивальди, начав великое его возрождение. Сегодня Вивальди считается одним из корифеев старинной музыки, и его произведения продолжают волновать сердца зрителей.

Концерт «Времена года»

В этот вечер цикл «Времена года» прозвучит под сводами англиканского собора в величественном исполнении ансамбля органа и скрипки. Вы услышите капризы весенних гроз, ощутите знойное дыхание лета, насладитесь осенним буйством красок и великолепием зимней стужи. Приглашаем вас погрузиться в волшебный мир природы, воплощенный в бессмертной музыке, любимой миллионами.

Программа

А. Вивальди. Цикл концертов «Времена года»: «Весна» «Лето» «Осень» «Зима»



В программе возможны изменения. Исполняют лауреаты международных конкурсов: Золотая скрипка России Лиля Люманова (скрипка) и Анна Учайкина (орган).

Длительность и важные заметки

Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта). Обратите внимание: парковка на территории собора запрещена!