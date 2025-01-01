Антонио Вивальди. «Времена года»

Музыкальное путешествие в мир Вивальди

Приглашаем вас совершить незабываемое путешествие в мир Антонио Вивальди, композитора, чьё имя стало синонимом барочной выразительности и виртуозности. Вивальди — знаковая фигура не только своего времени, но и всей музыкальной истории. Он одним из первых превратил концерт в форму личностного высказывания, насытив его драмой, поэзией и техническим блеском.

Шедевр «Времена года»

В центре программы — шедевр композитора, цикл скрипичных концертов «Времена года». Вивальди с поразительной точностью передаёт состояние природы и душевные движения человека. От весенней свежести до ледяного зимнего безмолвия — каждый концерт насыщен вдохновенными образами природы. Сопроводительные сонеты, написанные самим композитором, превращают эту музыку в настоящий музыкально-поэтический спектакль.

Влияние Вивальди на Баха

Музыкальный портрет Вивальди дополнится концертом ре минор Иоганна Себастьяна Баха, являющимся органным переложением одного из концертов Вивальди. Это произведение — свидетельство глубокого влияния венецианского маэстро на немецкого гения. Завершит программу лёгкая и блистательная «Шутка» — финал Второй оркестровой сюиты Баха, в которой композитор отдаёт дань барочной сценичности и танцевальной традиции.

Исполнители и программа

Музыкальный язык Вивальди, живой и современный даже спустя три века, продолжает вдохновлять и открывать слушателям бесконечные горизонты красоты и гармонии. Приглашаем вас насладиться музыкой итальянского маэстро в исполнении великолепного трио: скрипки, органа и виолончели.

В программе:

А. Вивальди. «Времена года»: четыре концерта в переложении для скрипки, виолончели и органа

А. Марчелло. Adagio

Ж.-Ф. Рамо. Тамбурин

Ф. Куперен. La tromba

И. С. Бах – А. Вивальди. Концерт для органа ре минор BWV 596

И. С. Бах. «Ария» и «Шутка» из оркестровой сюиты

Исполняют: лауреаты международных конкурсов Московский ансамбль Tempus Novum:

Анна Учайкина (орган)

Наталия Калиничева (скрипка)

Михаил Калиничев (виолончель)

Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта). В программе возможны изменения. Обратите внимание, парковка на территории собора запрещена.