Антонио Вивальди. «Времена года» при свечах

Антонио Вивальди, знаменитый скрипач-виртуоз и композитор, снискал признание не только в Италии, но и за ее пределами — в Амстердаме, Лондоне и Париже. Его оперы и инструментальные сочинения пользовались триумфальным успехом. Однако к концу своей жизни Вивальди оказался забытым и встретил смерть в нищете. Счастливый случай в начале ХХ века вновь открыл миру его произведения, и с тех пор началось великое возрождение творчества композитора, который сегодня считается корифеем старинной музыки.
В этот вечер ожидает вас уникальная возможность услышать цикл концертов «Времена года» в великолепном исполнении ансамбля органа и скрипки. Вы сможете:
Приглашаем вас посетить этот концерт и погрузиться в волшебный мир природы, воплощенный в бессмертной, любимой миллионами музыке.
В программе концерта:
Исполняют лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта).
Внимание: Парковка на территории собора запрещена!
Не упустите возможность насладиться шедеврами Вивальди в исполнении талантливых музыкантов и погрузиться в атмосферу музыкального волшебства!