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Билеты
Антонио Вивальди. «Времена года» при свечах
Билеты от 1000₽
Киноафиша Антонио Вивальди. «Времена года» при свечах

Антонио Вивальди. «Времена года» при свечах

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Возрождение музыки Вивальди в англиканском соборе

Антонио Вивальди, знаменитый скрипач-виртуоз и композитор, снискал признание не только в Италии, но и за ее пределами — в Амстердаме, Лондоне и Париже. Его оперы и инструментальные сочинения пользовались триумфальным успехом. Однако к концу своей жизни Вивальди оказался забытым и встретил смерть в нищете. Счастливый случай в начале ХХ века вновь открыл миру его произведения, и с тех пор началось великое возрождение творчества композитора, который сегодня считается корифеем старинной музыки.

Концерт «Времена года»

В этот вечер ожидает вас уникальная возможность услышать цикл концертов «Времена года» в великолепном исполнении ансамбля органа и скрипки. Вы сможете:

  • ощутить капризы весенних гроз,
  • насладиться знойным дыханием лета,
  • погрузиться в осеннее буйство красок,
  • восхититься великолепием зимней стужи.

Приглашаем вас посетить этот концерт и погрузиться в волшебный мир природы, воплощенный в бессмертной, любимой миллионами музыке.

Исполнители

В программе концерта:

  • А. Вивальди. Цикл концертов «Времена года»

Исполняют лауреаты международных конкурсов:

  • Лиля Люманова (скрипка, Золотая скрипка России)
  • Юлия Иконникова (орган)

Информация о концерте

Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта).

Внимание: Парковка на территории собора запрещена!

Не упустите возможность насладиться шедеврами Вивальди в исполнении талантливых музыкантов и погрузиться в атмосферу музыкального волшебства!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
18:00 от 1000 ₽

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