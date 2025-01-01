Антонио Вивальди: «Времена года». Органные вечера в Коломенском

Ещё при жизни Антонио Вивальди снискал славу скрипача-виртуоза и феноменального композитора. В наши дни маэстро по праву считается корифеем старинной музыки. Мы приглашаем вас совершить завораживающее путешествие в эпоху барокко, где вместе с изящными произведениями Вивальди прозвучат композиции его гениального современника Иоганна Себастьяна Баха и предшественника Джона Эклса.
В выступлении будет представлена программа, в которую входят:
Обратите внимание: состав программы может изменяться.
Концерт будет исполнять трио "Auspicia", состоящее из лауреатов международных конкурсов:
Продолжительность концерта составляет 60 минут и проходит без антракта.
Место проведения: Музей-заповедник "Коломенское", Дворец царя Алексея Михайловича, Театральная Хоромина.
Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.