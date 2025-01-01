Антонио Вивальди: «Времена года». Органные вечера в Коломенском

Погружение в мир барокко: музыкальный вечер с трио "Auspicia"

Ещё при жизни Антонио Вивальди снискал славу скрипача-виртуоза и феноменального композитора. В наши дни маэстро по праву считается корифеем старинной музыки. Мы приглашаем вас совершить завораживающее путешествие в эпоху барокко, где вместе с изящными произведениями Вивальди прозвучат композиции его гениального современника Иоганна Себастьяна Баха и предшественника Джона Эклса.

Программа мероприятия

В выступлении будет представлена программа, в которую входят:

И. С. Бах. Фантазия и фуга для органа ля минор, BWV 561

И. С. Бах. Соната для скрипки и органа ми-минор, BWV 1023

И. С. Бах. Ария из сюиты №3

А. Вивальди. "Времена года": "Осень" и "Зима"

Дж. Эклс. Музыка к пьесе "The Mad Lover": Граунд (Ари́я V)

Обратите внимание: состав программы может изменяться.

Исполнение

Концерт будет исполнять трио "Auspicia", состоящее из лауреатов международных конкурсов:

Маргарита Ромахина (орган)

Мария Хомская (скрипка)

Ульяна Серебрякова (виолончель)

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 60 минут и проходит без антракта.

Место проведения: Музей-заповедник "Коломенское", Дворец царя Алексея Михайловича, Театральная Хоромина.

Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.