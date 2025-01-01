Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Антонио Вивальди: «Времена года». Органные вечера в Коломенском
Билеты от 800₽
Киноафиша Антонио Вивальди: «Времена года». Органные вечера в Коломенском

Антонио Вивальди: «Времена года». Органные вечера в Коломенском

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Погружение в мир барокко: музыкальный вечер с трио "Auspicia"

Ещё при жизни Антонио Вивальди снискал славу скрипача-виртуоза и феноменального композитора. В наши дни маэстро по праву считается корифеем старинной музыки. Мы приглашаем вас совершить завораживающее путешествие в эпоху барокко, где вместе с изящными произведениями Вивальди прозвучат композиции его гениального современника Иоганна Себастьяна Баха и предшественника Джона Эклса.

Программа мероприятия

В выступлении будет представлена программа, в которую входят:

  • И. С. Бах. Фантазия и фуга для органа ля минор, BWV 561
  • И. С. Бах. Соната для скрипки и органа ми-минор, BWV 1023
  • И. С. Бах. Ария из сюиты №3
  • А. Вивальди. "Времена года": "Осень" и "Зима"
  • Дж. Эклс. Музыка к пьесе "The Mad Lover": Граунд (Ари́я V)

Обратите внимание: состав программы может изменяться.

Исполнение

Концерт будет исполнять трио "Auspicia", состоящее из лауреатов международных конкурсов:

  • Маргарита Ромахина (орган)
  • Мария Хомская (скрипка)
  • Ульяна Серебрякова (виолончель)

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составляет 60 минут и проходит без антракта.

Место проведения: Музей-заповедник "Коломенское", Дворец царя Алексея Михайловича, Театральная Хоромина.

Адрес: Москва, м. Каширская, Проспект Андропова, д.39, стр.69.

Купить билет на концерт Антонио Вивальди: «Времена года». Органные вечера в Коломенском

Помощь с билетами
Ноябрь
22 ноября суббота
17:00
Театральная хоромина Москва, просп. Андропова, 39, стр. 69, на территории музея-заповедника «Коломенское»
от 800 ₽

В ближайшие дни

StandUp Show
16+
Юмор
StandUp Show
28 сентября в 16:30 Standup Brothers
от 300 ₽
Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
30 ноября в 18:00 Руки вверх!
от 1290 ₽
Original Jazz Jam с Петром Ившиным
6+
Джаз
Original Jazz Jam с Петром Ившиным
10 декабря в 20:00 Jam Club
от 700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше