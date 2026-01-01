Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Домовенок Кузя 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Антонио Вивальди в старинном соборе. «Времена года» при свечах
Билеты от 1000₽
Киноафиша Антонио Вивальди в старинном соборе. «Времена года» при свечах

Антонио Вивальди в старинном соборе. «Времена года» при свечах

6+
Продолжительность 80 минут
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Концерт «Времена года» в Англиканском соборе Святого Андрея

В Англиканском соборе Святого Андрея состоится концерт с программой «Времена года» Антонио Вивальди. Это музыкальное произведение, известное во всём мире, основано на сонетах, предположительно написанных самим композитором. Каждый из них ярко описывает сцены природы и быта: от весеннего пробуждения до зимнего холода.

Музыка, передающая природу

Музыка Вивальди искусно имитирует звуки природы, создавая уникальные образы в воображении слушателя. Вы сможете услышать, как звучит летняя гроза, ощутить атмосферу осеннего праздника урожая и насладиться изяществом зимы.

Исполнители концерта

Концерт пройдет в исполнении лауреатов международных конкурсов: Игоря Балашова (скрипка), Елены Скворцовой (виолончель) и Игоря Гольденберга (орган). Каждый из них привнесет свою интерпретацию в великолепные произведения Вивальди.

Кому понравится

Этот концерт особенно порадует тех, кто ценит музыку, насыщенную детализированными описаниями природы и её звуков. Присоединяйтесь к нам, чтобы насладиться невероятной гармонией музыки и природы!

Помощь с билетами
Май
9 мая суббота
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 1000 ₽

Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше