Антонио Вивальди в старинном соборе. «Времена года» при свечах

Концерт «Времена года» в Англиканском соборе Святого Андрея

В Англиканском соборе Святого Андрея состоится концерт с программой «Времена года» Антонио Вивальди. Это музыкальное произведение, известное во всём мире, основано на сонетах, предположительно написанных самим композитором. Каждый из них ярко описывает сцены природы и быта: от весеннего пробуждения до зимнего холода.

Музыка, передающая природу

Музыка Вивальди искусно имитирует звуки природы, создавая уникальные образы в воображении слушателя. Вы сможете услышать, как звучит летняя гроза, ощутить атмосферу осеннего праздника урожая и насладиться изяществом зимы.

Исполнители концерта

Концерт пройдет в исполнении лауреатов международных конкурсов: Игоря Балашова (скрипка), Елены Скворцовой (виолончель) и Игоря Гольденберга (орган). Каждый из них привнесет свою интерпретацию в великолепные произведения Вивальди.

Кому понравится

Этот концерт особенно порадует тех, кто ценит музыку, насыщенную детализированными описаниями природы и её звуков. Присоединяйтесь к нам, чтобы насладиться невероятной гармонией музыки и природы!